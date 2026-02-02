Elgázolt egy embert a vonat Budapesten

Gázolás miatt hosszabb menetidőre, kimaradó vonatokra kell számítani a Budapest–Vác–Szob-vasútvonalon hétfő délután – közölte a Mávinform a honlapján.

A tájékoztatás szerint a Nyugati pályaudvarról Vácra közlekedő S70-es Rákospalota–Újpest után, a Töltés utcai vasúti átjáróban elgázolt egy embert hétfő délután. A helyszínelés miatt a vonatok Rákospalota–Újpest és Dunakeszi között egy vágányon tudnak csak közlekedni.

A baleset miatt nem közlekednek az S70-es vonatok, emiatt a G70-es és a Z70-es vonatok pedig minden állomáson és megállóhelyen megállnak. A balesetben érintett vonat utasait átszállítják egy másik vonatra.

A helyszínelés idejére lezárták a Töltés utcai átjárót, nem lehet rajta gépjárművel áthajtani. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint tűzoltók segítenek a szerelvény utasainak átszállni a mentesítő járatra.