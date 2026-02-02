Djokovic rákbetegek megsegítésére ajánlotta fel közel félmilliárdos pénzdíját

Egy nappal az ausztrál nyílt teniszbajnokságon elveszített döntője után Novak Djokovic bejelentette: a Grand Slam-versenyen keresett pénzét rákbetegek támogatására ajánlja fel.

A melbourne-i tornát tízszer megnyerő, összességében pedig 24 Grand Slam-győzelemnél tartó 38 éves szerb teniszező jótékonysági akciója főleg a betegséggel küzdő fiatalok megsegítésére irányul.

A segítség a lényeg, nem a címlapok

Az összeggel nemcsak az érintettek kezeléseit, hanem a felépülési és a hosszú távú gondozási folyamatot, valamint a különböző rekreációs programokat is támogatja.

„Nem a címlapok vagy a pénz látványos átadása a lényeg, hanem hogy a segítség valóban megváltoztatja az érintettek életét” – fogalmazott Djokovic.

Az Australian Openen idén rekordpénzdíjat osztottak, a döntőbe jutásért 2,2 millió ausztrál dollár járt (492 millió forint).