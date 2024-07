„Ismerem már az összes trükköt” – Djokovic beszólt a wimbledoni közönségnek

A volt világelső, 37 éves Novak Djokovic könnyed győzelemmel jutott be a negyeddöntőbe a wimbledoni teniszbajnokságon. A szerbek 24-szeres Grand Slam-bajnoka hétfő este a 15. kiemelt Holger Runét búcsúztatta 2 óra 3 perc alatt.

A meccset követő pályaszéli interjúban a szerb kritikus volt a wimbledoni közönséggel, majd amikor felvették neki, hogy nem ellene szurkoltak, hanem inkább Runénak, így felelt:

Tudom, hogy neki szurkoltak, de ez egyben ürügyet is szolgáltatott a fújolásra. Figyelj, több mint húsz éve a pályán vagyok, higgy nekem, ismerem az összes trükköt. Tudom, hogy mennek a dolgok. Rendben is van. Én a tisztelettudó emberekre összpontosítok, akik kifizették a jegyet, hogy eljöjjenek és megnézzék a mai estét, akik szeretik a teniszt és értékelik a játékosok erőfeszítéseit. Játszottam már sokkal ellenségesebb környezetben is. Érinthetetlen vagyok