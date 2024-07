Meghalt egy 25 éves versenyző az osztrák kerékpáros körversenyen

Halálos baleset árnyékolta be a szombati királyetapot az osztrák kerékpáros körversenyen.

A szervezők közlése szerint a Coop Repsol csapat 25 éves norvég versenyzője, André Drege bukott a Grossglocknertől Heiligenblut felé vezető szakaszon lefelé ereszkedés közben, és belehalt sérüléseibe.

The UCI is devastated to learn of the death of professional cyclist André Drege at the Tour of Austria.

Our thoughts are with his family, friends and teammates. pic.twitter.com/2VwKsFgPKZ

— UCI (@UCI_cycling) July 6, 2024