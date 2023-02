A Super Bowl legnagyobb kérdése: megállítja-e a legjobb védelem a liga legjobb játékosát?

Magyar idő szerint hétfőn hajnalban, 0.30-kor rendezik az észak-amerikai fociliga, az NFL nagydöntőjét. A phoenixi mérkőzésen a Kansas City Chiefs és a Philadelphia Eagles találkozik egymással, a szezon két legjobb csapata, azaz könnyen lehet, hogy egy sokáig emlékezetes mérkőzést látunk majd.

Ha csak abból indulunk ki, hogy a két főcsoport első kiemeltje találkozik egymással Phoenixben, akkor azt mondhatnánk, hogy túl nagy meglepetést nem tartogatott az NFL mostani rájátszása, de ez abból a szempontból nem lenne igaz, hogy évek, egészen pontosan 2018 óta nem történt meg, hogy az AFC és az NFC legjobb csapata vívta volna a Super Bowl-t.

Ráadásul most tényleg a mezőny két legjobb csapatáról van szó.

Az ESPN modelljének (Football Power Index) első két helyén a Chiefs és az Eagles található, a Kansas City a legerősebb támadócsapat, de ismét csak a Philadelphia a második. Védekezésben a Philly áll az élen, itt van lényeges különbség a riválisok között, Andy Reid csapata ugyanis ebben a rangsorban a kilencedik helyet foglalja el.

Több szempontból is történelmi lesz a találkozó, ugyanis Patrick Mahomes és Jalen Hurts személyében először lép pályára két színesbőrű irányító a Super Bowlon, a két játékos ráadásul minden idők legfiatalabb irányítópárosát is alkotja majd, ketten együtt 51 évesek és 337 naposak lesznek a mérkőzés napján.

Az pedig csak egy plusz, hogy mindkét oldalon lesz a Kelce fivérek közül: Travis a Chiefs, Jason a Philly játékosa.

Mélyről érkezve

Nem is olyan rég, 2020-ban a Philadelphia Eagles elég mélyen volt. Mindössze négy győzelem jött össze az alapszakaszban tizenegy vereség és egy döntetlen mellett. Kirúgták a csapattal 2018-ban SB-t nyerő főedzőt, Doug Pedersont, az elégedetlenkedő irányítót, Carson Wentzet is lecserélték, a csapat general managere, Howie Roseman teljes újjáépítésbe kezdett.

Vezetőedzőnek azt a Nick Siriannit tették meg, akinek ez az első ilyen megbízása, és aki már rögtön az első évében playoffba vezette a csapatot, de akkor az első meccsén elbukott a rájátszásban az Eagles. Az irányító az a Hurts lett, akit 2020-ban draftolt a csapat (amit a már említett Wentz nem nézett jó szemmel), és aki kissé lassan ugyan, de aztán a folyamatos kritikák ellenére is belenőtt a szupersztár irányítói szerepbe.

Közben Roseman ligaelit elkapókat rakosgatott irányítója köré (mint például A.J. Brown), de alapvetően is egy rendkívül tehetséges keretet rakott össze, amit mi sem mutat jobban, mint a csapat eredményei és a statisztikai rangsorokban elfoglalt helye. És, hogy ne csak a támadókat dicsérjük: a csapat passzsiettetői közül négyen is – az NFL fennállása során először – átlépték a tíz sacket, azaz az irányító labdával való földre vitelét.

Létezik most Mahomesnál jobb?

Erre a kérdésre alighanem nem a válasz. A Chiefs irányítója elképesztő magasságokban van, aki az alapszakaszban touchdown-passzok és passzolt yardok tekintetében is az élen zárt, nem meglepő módon pedig pályafutása során másodszor választották őt az alapszakasz legértékesebb játékosának. Zárójeles megjegyzés, Hurts lett a második a szakírók szavazatai alapján, ami szintén ráerősít arra, hogy tényleg a legjobbak lesznek ott a mostani Super Bowlon.

#MVPat 🔥 Patrick Mahomes becomes the 10th NFL player to win multiple MVP awards 🏆🏆 Watch #SuperBowlLVII on FOX and the FOX Sports App: https://t.co/KhaCw7GUz3 📺📱 pic.twitter.com/qGpaU95kbr — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) February 10, 2023

Mahomes irányításával négy év alatt már harmadik alkalommal jutott el a Super Bowlig a Chiefs, 2020-ban sikerült is nyerni, rá egy évre azonban Tom Brady és a Tampa Bay le tudta fékezni a Kansas Cityt, annak is köszönhetően, hogy sikerült folyamatos nyomás alatt tartani az irányítót. Ez már csak azért is fontos most, mert Mahomes bokasérülést szenvedett a rájátszás során, azaz várhatóan nem lesz olyan mozgékony, mint azt tőle megszokhattuk. Ugyanakkor a Buccanneers elleni vesztes nagydöntő óta a Chiefs vezetése tovább építette a támadóegységet, amely Mahomest védi majd.

Érdekesség, hogy Super Bowlok történetében korábban kétszer fordult elő, hogy a liga legjobban passzoló csapata a legjobb passzvédekezéssel találta szembe magát:

2014-ben a Seattle Seahawks a Denver Broncos, valamint 2003-ban a Tampa Bay Buccaneers az Oakland Raiders ellen, mindkétszer a jobb védelemmel rendelkező csapat nyert.

Érdekes edzői utak

A Kansas City Chiefs vezetőedzője az az Andy Reid, aki 1999 és 2012 között az Eaglesnél dolgozott, egyszer el is vezette a döntőbe a csapatot, de nyernie nem sikerült. Rögtön utána elvállalta a Chiefs főedzői állását, és takarítást rendezett a szakmai stábban.

A többi közt távozott az elkapókkal foglalkozó Sirianni is, aki most már az Eaglest irányítja.

Túl rég történt mindez ahhoz, hogy itt bosszúállásról legyen szó bármelyikük esetében, de az biztos, hogy ad egy kis pluszt a meccshez.

Végül meg kell említeni, hogy a félidei show-ban Rihanna lesz a fellépő, a barbadosi szupersztár öt év szünet után lép színpadra élőben.