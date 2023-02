Super Bowl: Eddig ezek a fellépők énekeltek élőben

Spoiler: Madonna és Katy Perry nem volt közöttük.

Most vasárnap, február 12-én lesz a 2023-as Super Bowl, melynek félidei show-jában Rihanna is fellép. Az elmúlt években olyan nevek léptek színpadra a félidőben, mint Lady Gaga, Justin Timberlake, Shakira, Jennifer Lopez vagy Madonna, de nem mindegyikük énekelt élőben a közönségnek.

Az AS USA a minap emlékeztetett, hogy a Super Bowl történelmében több élő fellépésre, illetve playbackelésre is volt példa. A portál csokorba is szedett pár példát.

Mint írják, a művészek bizonyos esetekben az előre felvett dalaikhoz a playbacket választják, hogy a bonyolult koreográfiákban és látványelemekben bővelkedő előadás zavartalan maradhasson, emellett a félidei show-t gyakran jelmezekben, különleges megvilágításban és speciális effektekkel csinálják végig.

Akik valóban élőben énekeltek

A U2 nevű rockzenekar tagjai 2002-ben a 2001. szeptember 11-én történt terrortámadás áldozatai előtt tisztelgett a fellépésükkel, a legnagyobb slágereikből adtak elő egy válogatást.

Bruce Springsteen 2009-ben szórakoztatta a közönséget a félidőben, szintén élőben énekelve a legépszerűbb dalaiból készült válogatást.

Lady Gaga 2017-ben ugyancsak hasonló szellemmel állt színpadra, énkelet részleteket a Bad Romance, a Poker Face illetve a Born This Way című számaiból is.

Jennifer Lopez és Shakira 2020-ban együtt léptek fel a félidőben, a produkciójuk pedig ami nemcsak az élőben énekelt dalaik, de az energikus táncelőadásuk miatt is emlékezetes volt – ennek ellenére JLo a tavaly megjelent dokumentumfilmjében úgy fogalmazott, szerinte a világ legrosszabb ötlete volt volt két embert felkérni a Super Bowlra.

Kik választották a playbacket?

Justin Timberlake 2004-es előadása a saját szóló dalai, illetve NSYNC-kel töltött időszakából származó számaik klasszikusaiból állt.

Madonna 2012-ben lépett fel a Super Bowl felidei show-jában egy nagy energiájú előadással, ami bonyolult koreográfiájával és díszes jelmezeivel maradt emlékezetes.

Katy Perry a 2015-ös sportesemény sztárfellépője volt, szintén pompás előadást vitt színpadra, ekkor vendégként Lenny Kravitz és Missy Elliot is csatlakoztak hozzá.

A cikk emlékeztetett, hogyha az énekesek a playbacket is választják, gyakran élőben is éneklik az előadásaik bizonyos részeit, emellett pedig az előre felvett hangsávok és a helyszínen megszólaló hangszerek használatának aránya is befolyásolhatja, mennyire hangzik élőnek egy előadás.