Ha nem esik el a biciklivel, most asztalosként dolgozna a világ legjobb dartsjátékosa

– üvöltötte Wayne Mardle, a Sky kommentátora a dartsvilágbajnokság döntőjének második szettjében.

Senki nem vádolhatja azzal a riportert, hogy az izgalmak, a csodálatos játék láttán elgaloppírozta magát, merthogy objektíven is az volt a sportág történetének legnagyobb játéka, amelynél az idézett módon kiáltott. A darts szabályai nyomán legkevesebb kilenc nyíllal lehet megnyerni egy leget (játszmát), és erre Michael van Gerwennek és Michael Smith-nek egyaránt volt esélye a nyolcadik eldobott nyíl után is. Ha egyetlen játékosnak összejön egy kilencnyilas bravúr, hetekig lehet ismételgetni, tényleg ritka teljesítmény a sportágban a kilences. Ám az, hogy egyszerre két játékos legyen versenyben a tökéletes sorozatért a lehető legtovább, s mindez világbajnoki döntőben történjen, példátlan.

Van Gerwen próbálkozhatott előbb, ám nyolc hibátlan dobást követően a dupla tizenkettes fölé küldte a kilencedik nyilát. Ha az néhány milliméterrel lejjebb megy, Smith úgy bukta volna a szettet, hogy esélyt sem kap a tökéletes kiszállásra.

De nem ment néhány milliméterrel lejjebb. Smith kilencedik nyila pedig a tábla pirosra színezett téglalapjába fúródott. Ennél tökéletesebb és izgalmasabb leget soha senki nem fog játszani, sem világbajnokságon, sem a Premier League-ben, de még Budapest kocsmáiban sem. Mert legfeljebb megismételni lehet, túlszárnyalni biztosan nem.

THE BEST LEG OF ALL TIME! 🤯🔥

MICHAEL VAN GERWEN MISSES D12 FOR A NINE-DARTER, AND THEN SMITH PINS A PERFECT LEG HIMSELF!

ONE OF THE GREATEST THINGS YOU’LL EVER SEE IN SPORT. pic.twitter.com/WyKWFcxq5V

— PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2023