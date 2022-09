„Borzasztó így elveszíteni egy mérkőzést” – katasztrofális kezdés után utolsó perces góllal kapott ki a Fradi

A Ferencváros 21-20-ra kikapott a Brest Bretagne elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

Katasztrofálisan kezdett a Fradi, francia ellenfele elrohant 4-0-ra, ráadásul 19 percnyi játék alatt is csak két gólt dobtak a zöld-fehérek. Ezután viszont sikerült hét perc alatt ötöt dobnia az FTC-nek, így a vendégek edzője időt kért 8-10-nél. Félidőre 9-12-es eredménnyel vonulhattak a csapatok, többek között Cléopâtre Darleux parádés védéseinek hála.

HALF-TIME: @Fradi_HU have clawed their way back into the match after a slow start, but @BBH_Officiel still lead #MOTW 12:9#ehfcl

📺 https://t.co/EXSW3DdgEA pic.twitter.com/S3PLAF44Z9

— EHF Champions League (@ehfcl) September 24, 2022