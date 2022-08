Nem kapott jó hírt az orosz és fehérorosz jégkorong

Luc Tardif, a Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) elnöke megerősítette, hogy a következő szezonban sem szerepelhetnek nemzetközi eseményeken orosz és fehérorosz csapatok.

A két ország részvételét a sportág versenyein négy nappal az ukrajnai háború kezdete után, február 28-án függesztette fel az IIHF, és ezt a döntést azóta is érvényben tartja. A TASZSZ hírügynökség beszámolója szerint Tardif közölte azt is, hogy a világszövetség álláspontját szezonról szezonra frissítik, jelenleg azonban nincs ok a változtatásra.

A kitiltás nyomán Oroszország és Fehéroroszország férfiválogatottjai kénytelenek voltak kihagyni az idei, finnországi világbajnokságot, és nem lehetnek ott a 2023-as vb-n sem, amelynek rendezési jogát elvették Oroszországtól.

A TASZSZ szerint Tardif ugyanakkor most arról is beszélt: az IIHF nem befolyásolja az orosz klubokban játszó külföldi jégkorongozókat abban, hogy maradnak-e, avagy távoznak jelenlegi csapatuktól. Egy hónapja a lett szövetség megtiltotta válogatott jégkorongozóinak oroszországi munkavállalását.

Az IIHF az Oroszországban és Fehéroroszországban szereplő külföldi hokisokkal kapcsolatos döntést az adott országok belátására bízza

– idézte Tardifot az MTI.