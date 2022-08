Ez aztán a bizalom, nyolc évre szerződtették az asszisztkirályt

A Calgary Flames nyolc évre szóló szerződést kötött Jonathan Huberdeau-val.

A 29 éves csatár adta a legtöbb gólpasszt (85) adta az NHL előző szezonjában, összesen pedig 115 pontot gyűjtött az alapszakaszban, amivel a második legjobb volt. A kanadai támadó nyolc év alatt 84 millió dollárt fog keresni új csapatánál, amely júliusban szerezte meg őt és a védő MacKenzie Weegart a Florida Pantherstől Matthew Tkachukért cserébe.

The @NHLFlames are extending Jonathan Huberdeau to an eight-year, $10.5 AAV deal. ✍️ #NHLFreeAgency pic.twitter.com/b7sdzD3xiX

— Sportsnet (@Sportsnet) August 5, 2022