Milák Kristóf négy számban is indul az Európa-bajnokságon

A 100 és 200 méter pillangón világbajnok Milák Kristóf 100 és 200 méter gyorson is indul az augusztus 11-én rajtoló római Európa-bajnokságon.

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) csütörtöki közleményéből kiderült, a 200 méter pillangó világcsúcsát is tartó Milák a gyorsváltókban is érdekelt lesz. Hozzá hasonlóan négy egyéni számban indul Kós Hubert, aki 200 és 400 méter vegyes mellett 200 méter háton és 100 méter pillangón is vízbe ugrik. A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka 200 és 400 méter vegyesen, valamint 200 méter pillangón indul.

Váltóversenyeken a férfiak és a nők is indulnak 4×100 és 4×200 méter gyorson, utóbbiak 4×100 méter vegyesen is. A vegyes összetételű váltóban 4×100 és a 4×200 méter gyorson lesznek érdekeltek a magyarok, a staféták összetételét a MÚSZ közlése szerint a helyszínen jelöli majd ki Sós Csaba szövetségi kapitány.

A nyíltvízi utazó együttesben ott lesz többek között Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid, Olasz Anna, valamint Rohács Réka is, akik így négyen nyertek világbajnoki ezüstérmet június végén a Lupa-tavon.