Ribakina hátrányról fordítva lett Wimbledon új teniszkirálynője

A váratlan szereposztású fináléban két újonc lépett pályára, ugyanis sem Onsz Dzsabúr, sem Jelena Ribakina nem vívott még Grand Slam-döntőt, és eddig csak a legjobb nyolcig jutottak el a kiemelt viadalokon.

A világranglista-2., 27 éves Dzsabúr mindössze két szettet vesztett a döntőig londoni menetelése során, és utóbbi 24 mérkőzéséből csak kettőt bukott el, közben megszerezte a berlini és a madridi verseny trófeáját is, és füvön az idei 11 meccsén veretlen maradt.

A négy évvel fiatalabb Ribakina januárban finalista volt Adelaide-ben, azóta viszont egyetlen negyeddöntőig jutott el, még Indian Wellsben. A moszkvai születésű teniszező 2018 óta kazah színekben szerepel, így rá nem érvényes az orosz és fehérorosz játékosokra vonatkozó kizárás az idei wimbledoni bajnokságról.

Az első szettben Dzsabúr 15 perc alatt 3:1-re elhúzott, és miután még egyet brékelt, 33 perc alatt játszmaelőnybe is került (6:3). A folytatásban nagy fordulat következett be, fokozatosan Ribakina került fölénybe, egyre-másra harcolta ki a bréklabdákat, 5:1-re meglépett, és második ászával, 6:2-vel lezárta a szettet.

Az utolsó felvonásban is a kazah brékelt először (2:0), Dzsabúr pedig egyre idegesebben küzdött, és dühösen kiabált-csapkodott egy-egy elvesztett labdamenet után. Ribakina 3:2-nél semmi-negyvenről fordított, ami végképp demoralizálóan hatott ellenfelére, aki rögtön elvesztette a szerváját, és innen már nem volt visszaút a számára. A fordulatos finálé 1 óra 48 percig tartott.

A pályafutása harmadik tornagyőzelmét begyűjtő Ribakina első Grand Slam-trófeája mellé 2 millió fontot (940 millió forint) kap.

