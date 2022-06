Először kapott ki vb-elődöntőben Hollandia

Eddig négyből négyet nyertek a hollandok, ezt viszont most elrontottuk nekik!

Kicsit idegesen játszott támadásban a magyar pólócsapat, az első negyed után viszont összekapta magát mindenki és sikerült kiegyenlíteni. Nagyszünet után mindkét csapat elkezdte sorban dobálni a gólokat, de nálunk Garda és Leimeter is nagyon ráérzett a lövésekre, ráadásul Aarts sem védett rosszul, de Magyari is sokszor a helyén volt. Mivel 5-3-ra nyertük ezt a negyedet, az utolsó nyolcpercet előnyből kezdte Magyarország és heroikus küzdelemben meg is tartotta.