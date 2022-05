Meglepő módon nem a váratlan vereségéért akar visszavágni a bokszklasszis

Napjaink egyik legjobb bokszolója, Canelo Álvarez, aki sokáig vezette is a súlycsoportoktól független rangsorokat, május elején meglepetésre egyhangú pontozással kikapott Dmitrij Bivoltól. Ez a váratlan eredmény pedig váratlan menetrendet is jelent majd a számára.

A hírek szerint szerepelt egy olyan kitétel a Bivol elleni megállapodásban, hogy a mexikói a veresége esetén kérhet visszavágót. Csakhogy még jóval korábban Álvarezék úgy számoltak, hogy Bivol után lejjebb vált és nagyközépsúlyban mérkőzik meg Gennadij Golovkinnal, akivel korábban már kétszer is összecsapott – egy sokat vitatott döntetlen mellett egyszer legyőzte a kazahot. A súlycsoportban a WBO, a WBA, aWBC és IBF övét is birtokló vitathatatlan bajnok rá is erősített erre, mert azt mondta, köti a megállapodás, így vélhetően Golovkin lesz a következő ellenfele.

Ez most a két legfontosabb összecsapás, a Golovkin és a Bivol elleni. Sajnos legutóbb kikaptam, de ez nem jelenti azt, hogy ne próbálnám meg újra

– mondta Álvarez, aki szerint hamarosan várható a bejelentés, kivel és hol bokszol. Az időpont pedig várhatóan szeptemberben lesz.