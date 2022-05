Meccs közben kapott infarktust, meghalt a veretlen bokszoló

Drámai véget ért egy bokszgála Németországban: a Garchingban rendezett esemény egyik mérkőzésén szívrohamot kapott és meghalt Musa Yamak, 38 éves ökölvívó.

A veretlen (8-0, 8 KO) török származású német ökölvívó a veterán, ugandai Hamza Wandera (20-19, 3 KO) ellen lépett szorítóba, és ugyan megpróbált kijönni a harmadik menetre, de hirtelen eszméletlenül a földre zuhant.

Ugyan megpróbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel, a hírek szerint a halálát szívinfarktus okozta.

BOXING SHOCK Musa Yamak dead aged 38: German boxer collapses in ring and suffers heart attack in ninth pro fight

Rest in peace.#MusaAskanYamak pic.twitter.com/KxH8euOsKT

— Thomas J. Gold (@TheFacilitatorr) May 16, 2022