Hét góllal verte ellenfelét a Veszprém, fél lábbal a kézilabda BL elődöntőjében van

A Telekom Veszprém kézilabdacsapata 36-29-re legyőzte az Aalborg együttesét a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első találkozóján.

A dánok szerezték az első gólt, de egyáltalán nem tudtak ellépni, sőt 7-7 után a magyar csapat négy gólt dobott, miközben Corrales befalazta a kaput. Időkérés után összeszedte magát az Aalborg, 11-10-re fel is zárkózott és arra is nagy esélye volt, hogy döntetlennel várja a szünetet.

Delicate assist from Aron #Palmarsson, who doesn’t watch if Buster #Juul converts his pass (but he for sure hears the fans’ reaction in the @telekomveszprem Arena) 💥#AalborgHåndbold #ehfcl #MOTW pic.twitter.com/wA5lUVEZ38

— EHF Champions League (@ehfcl) May 12, 2022