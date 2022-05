A románok már maguknál látták a veszprémi kézist, aztán jött a válasz

Dejan Manaskov kategorikusan tagadta, hogy a bukaresti kézilabdacsapatban folytatná a pályafutását.

A Telekom Veszprém kézilabdacsapata februárban jelentette be, hogy év végén távozik a balszélső. A 29 éves játékosról azonnal elkezdett keringeni a pletyka, hogy a Dinamo Bukarest játékosa lesz, ám a veszprémi kézis csattanós választ adott. Instagram-oldalán az egyik híroldal cikkére hatalmas betűkkel kiírta, hogy FAKE, vagyis hamis a hír.

Dejan Manaskov rejects the rumors on his Instagram.#handball pic.twitter.com/QnmdVzTvE4

