Kivillanó bicskák, köpködés, bemutató játékosok – kitálalt a hokielnök, mi mindent engednek meg a klubok

A Magyar Jégkorong Sszövetség elnöke, dr. Such György is megszólalt az Erste Liga döntőjében szereplő Csíkszereda és Ferencváros miatt.

Az MJSZ elnökét dr. Such Györgyöt kérdeztük az Erste Liga-döntőben kialakult feszült helyzet, a játékvezetők, a Fegyelmi bizottság tevékenysége és a mindenki által vitatott Nagy Gergő-eltiltás kapcsán. Közzétette: Erste Liga – 2022. április 4., hétfő

A finálé első meccsén egy rettenetes sérülés miatt állt meg a játék, a csíkszeredai Salló Alpár fejéről leesett a sisak, beverte a fejét a jégbe és életveszélyes állapotban szállították kórházba. A játékvezetők nem büntették meg a sérülést okozó Nagy Gergőt, viszont három mérkőzésre eltiltotta az MJSZ fegyelmi bizottsága. Ezt követően a Fradi közlemény adott ki, amely azt sugallta, hogy a feb közösségi nyomásra osztott ki eltiltást Nagynak.

Ezen a ponton döntött úgy Such György, hogy bár nem szokta kommentálni a liga eseményeit, ezúttal megteszi. Az elnök szerint ugyanis a két egyesület nem próbálja meg oldani a feszültségt, hanem hergeli a szurkolókat, bírálják a játékvezetést, a fegyelmi eljárást és hiányzik az önreflexiójuk.

„Csíkszeredában nem először fordul elő, hogy mind a mérkőzések alatt, mind utánuk egyes szurkolók a vendégcsapat játékosait és munkatársait vegzálják. Ami ennél is elfogadhatatlanabb, hogy

a klubvezetés ettől nem határolódik el, nem próbálja hűteni a kedélyeket, amikor egyesek a civilizált emberi viselkedés alapvető szabályait hágják át, hanem éppen az ellenkezőjét teszi. A drukkerek a játékosok felé bicskát villantanak, fenyegetőleg lépnek fel a meccsek után is a szállodában, sértegetnek, szitkozódnak, köpködnek. Semmi nem indokolhat ilyen magatartást, illetve az ilyen viselkedés mentegetését.

De ugyanígy elítélendő, amikor egy Fradi-játékos bemutat a szeredai B-középnek, vagy lerománozza a székely szurkolótábort, és ennek nincs következménye az edző és a klub részéről”

– olvasható az MJSZ honlapján.

Such szerint a játékvezetés az Erste Liga legnagyobb minőségét képző része. Gebei Pétert, a bírók főnökét külön is kiemelt az elnök, mivel a nemzetközi szövetség is sokszor felkéri fegyelmi bizottsági tagnak. Azt a vádat, miszerint nyomásra döntött volna a feb, határozottan elutasította Such és azt is kiemelte, hogy vannak a ligának külföldi bírói is.

„Nem új dolog, hogy valaki nem ért egyet egy szankcióval, vagy annak a mértékével. Minden eset kapcsán azonos a reakció: az eltiltott csapat szerint sok, a vétlen fél szerint kevés a büntetés.

Azért tartom felháborítónak a Ferencváros és a Csíkszereda bírókat támadó viselkedését, mert pontosan tudják, hogyan működik a Fegyelmi bizottság, mégis inkább velük vagy a szövetség vezetésével próbálnak konfrontálódni, mint a saját szurkolóikkal.

Számomra az a szürreális, hogy egy vesztes mérkőzés, vagy eltiltás után teljes mértékben hiányzik az önreflexió az érintettektől. Mintha a fegyelmi bizottság okozta volna a sérülést, vagy a tagjai szabálytalankodtak volna. Az ilyen típusú magatartás előre felhatalmazást ad a játékosoknak, hogy bármit megtehetnek, mert a klub a felelősséget végül úgysem rájuk fogja terhelni, hanem valaki másra.”

Such azt is közölte az interjú végén, hogy a klubok addig fognak erősködni, míg külföldi bizottságokat kell majd felkérniük hatalmas pénzekért, hogy kivizsgálják az incidenseket. Ezen felül azt is közölte, hogy a liga vezetése eljárást indít azok ellen a csapatok ellen, amelyek veszélyeztetik az Erste Liga működését.