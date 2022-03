Kiutasítanák Svájcból Putyin állítólagos szeretőjét, az athéni olimpiai bajnokot

Két hete váratlan támogatója bukkant fel Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az egyszeres olimpiai, kilencszeres világ- és 15-szörös Európa-bajnok ritmikus gimnasztikázó Alina Kabajeva személyében, aki képmutatásnak nevezte a különböző nemzetközi sportszövetségek sorozatos, Oroszország kizárásáról szóló döntéseit.

„Akkor senki sem aggódott és zárt ki a versenyből egyetlen olyan országot sem, amely részt vett civilek százezreinek megsemmisítésében Jugoszláviában, Irakban, Líbiában vagy Szíriában. Bezzeg akkor nagyon dühösek lettek, amikor Oroszország úgy döntött, hogy megvédi Donbászt és Luhanszkot a náciktól” – fogalmazott az exsportoló.

Mindezt nem Oroszországból üzente a világnak, hanem a biztonságos távolból, Svájcból, ahol állítólag luxuskörülmények között bujkál – Putyin titkos szeretőjeként.

Kabajeva 1983. május 12-én született Taskentben, édesanyja azt akarta, hogy lánya komolyan foglalkozzon a műkorcsolyázással vagy a ritmikus gimnasztikával. Mivel az üzbég városban nem voltak erős korcsolyaiskolák, így három és fél évesen utóbbira esett a választás. 11 évesen – hogy teljes mértékben kibontakoztathasson a tehetsége – a család Moszkvába költözött, ahol Irina Viner lett az edzője. A pályafutása során négy olimpiai bajnokot is kinevelő szakember szerint Kabajeva hajlamos volt a hízásra, így előírta neki a fogyást.

13 évesen már a válogatott tagja volt, 15 évesen a portói Európa-bajnokságon aranyérmet nyert egyéni összetettben. Egy év múlva, az 1999-es oszakai világbajnokságon már négy arany és két ezüst lett a mérlege, így a sydney-i olimpiára óriási esélyesként utazott el. A döntőben kötéllel, labdával és szalaggal is a legjobb volt, de karikával olyan durván hibázott, hogy csak a 9. legmagasabb pontszámot kapta, így az összetettben végül be kellett érnie a bronzéremmel.

2001-ben bombaként robbant a hír, hogy Kabajevát és Irina Csascsinát is doppingvétségen érték, miután vízhajtót, furoszemidet találtak a szervezetükben. Emiatt mindkét sportoló egy plusz egyéves eltiltást kapott (a második évben már indulhattak hivatalos versenyeken, de a legszigorúbb ellenőrzéseken kellett átesniük), Kabajevát megfosztották a 2001-es, madridi vébén szerzett hat aranyérmétől, illetve a brisbane-i Jóakarat Játékokon elért négy első és két második helyezésétől.

2002 augusztusában tért vissza, első nemzetközi versenyén, a granadai Európa-bajnokságot két aranyat is nyert.

A 2004-es athéni olimpiára ismét esélyesként utazott, és itt már nem hibázott, simán győzött Csascsina előtt, megkoronázva ezzel pályafutását.

Októberben bejelentette a visszavonulását, de 2005 szeptemberében visszatért, a 2006-os Európa-bajnokságon pedig egyéni összetettben ezüstérmes lett.

2007-ben, a bakui Eb előestéjén sérülés miatt visszalépett, a 2007-es világbajnokságon viszont csapatban arany-, szalaggal bronzérmes lett. Az egyéni összetett selejtezőjében azonban csak a negyedik helyen végzett, és miután két honfitársa is jobban teljesített nála, a döntőben már nem szerepelt. Az év végén végleg visszavonult, bár a pekingi olimpia előtt sokszor felröppent a visszatérésének híre, immáron alaptalanul.

Pályafutása befejeztével a politika színpadán próbált meg érvényesülni, ekkor került elő először a pletyka, hogy intim kapcsolatot ápol Vlagyimir Putyinnal. A hírt 2008 áprilisában a Moszkovszkij Korreszpondent írta meg, a lap szerint Putyin a válását tervezi, hogy feleségül vehesse Kabajevát.

– reagált a hírre Putyin, akit egy olasz villában, Silvio Berlusconival közös nemzetközi sajtótájékoztatóján szembesítettek az állítással. A Kreml visszautasította a hír kommentálását, néhány nappal később azonban a Nemzeti Médiatanács (Nacionalnaja Medija Gruppa) pénzügyi okokra hivatkozva felfüggesztette a Moszkovszkij Korreszpondent kiadását…

Állítólag némi KGB-tempójú kihallgatás várt az újságírókra, és ugyan a lapot szeptember 1-jén újraindították, végül 2008. október 29-én végleg megszűnt.

A pletykák azonban újra és újra előkerültek, a New York Times például 2012-ben egy nagyobb anyagot közölt azt találgatva, mi lehet az oka annak, hogy Ljudmila Putyina ennyire keveset mutatkozik férje jelenlétében.

„Ljudmila a múlt hónapban, a választás napján belépett egy szavazóhelyiségbe, fél lépéssel férje, Vlagyimir mögött. Egyszer a nő megérintette a karját, de a férfi nem nyújtotta vissza a kezét. (…) Bár végül úgy távoztak, hogy a nő a karját fogta, másnap a reakció maró gúnnyal teli volt. Az egyik, interneten elterjedt fényképen Putyin kezet fog a feleségével. A felirat így szólt: »Hat év múlva találkozunk.« Azaz akkor, amikor legközelebb újraválasztják” – írta a lap.

Az írás azt is kérdésessé tette, hogy mivel a párt ritkán látják együtt, azt sem tudni, Putyin új mandátuma alatt Ljudmila ellátja-e a feladatát first ladyként. Hiszen széles körben úgy tartják róluk, hogy külön élnek, míg lányaik, Marija és Jekatyerina álnéven jártak főiskolára is.

– nyilatkozta korábban az orosz államfő.

Miután Putyin ennyire titokban tartotta magánéletét, már az is meglepetés volt, hogy nyilvánosságra került a válásuk. A házaspár 2013. június 6-án jelentette be a szakítást, mindezt az orosz sajtó kamerája előtt. A Kreml 2014 áprilisában erősítette meg, hogy válásukat szentesítették.

Visszatérve Kabajevára, a sportoló már 2001-ben az orosz kormánypárt, az Egységes Oroszország felső tanácsának tagja lett, négy évvel később az elnök mellett működő társadalmi kamarába is beválasztották (igaz, az ülésekre sohasem ment el, így titokban kirúgták).

2007 és 2014 között az orosz parlament, az Állami Duma képviselője volt, az Egységes Oroszország párt színeiben számos vitatott törvény mellett szavazott. Ilyen volt az orosz melegpropaganda törvény, amely a „nem hagyományos szexuális kapcsolatok” kiskorúak körében történő terjesztését büntetendő cselekménynek minősítette.

2014 szeptemberében Kabajeva lemondott, és elfogadta a legnagyobb orosz médiakonszern, a Nemzeti Médiatanács igazgatótanácsának elnöki posztját évi 10 millió dolláros fizetéssel. Ugyan érte őt kritika, hogy tapasztalat nélkül ilyen pozíciót kapott, de ez nem ingatta meg. Igaz, az elmúlt években a komolynak tűnő feladat ellenére alig jelent meg a nyilvánosság előtt.

Azok után, hogy a kapcsolatát tagadta Putyinnal, miért is vállalt volna fel többet? Pedig a pletykák szerint kettő vagy négy gyereke is lehet, és mind az orosz politikustól, akivel egy titkos ortodox szertartáson össze is házasodhatott.

Csakhogy ezt lehetetlen bizonyítani. Akadnak források, amelyek szerint a 2010-es évek elején két fia született, majd 2015 februárjában ikerlányoknak is életet adott. Aztán olyan hírek is felröppentek, hogy valójában a két ikerlánya után 2019-ben szült ikerfiúkat.

Mindezt a svájci Luganóban, így – hangsúlyozzuk, amennyiben igaz – a gyerekek svájci állampolgársággal rendelkeznek. A New York Post celeboldala, a hírességekkel és popkultúrával foglakozó Page Six azt írta, Kabajeva jelenleg is ott él és bujkál.

– írta a lap névtelen forrására hivatkozva.

A Mirror által idézett luganói forrás szerint a koronavírus-járvány előtt gyakran felröppentek a pletykák Putyin partnerének jelenlétéről a városban. De bárki, aki ismeri őket, megesküdött, hogy megőrzi a titkot.

„Putyin Luganóhoz fűződő kapcsolatairól szóló pletykák körülbelül hét éve jelentek meg először. 2015 februárjában egy helyi tévéállomás arról számolt be, hogy Kabajeva egy sorengói magánklinikán szült. Innen nem messze a hegyek között húzódnak meg a négyemeletes, úszómedencés villák. Tulajdonosaik közvetlenül a házhoz jönnek helikopterrel, ezek tökéletes ingatlanok azok számára, akik távol akarják tartani magukat a kíváncsi tekintetektől” – írta a brit lap.

Az egyelőre nem világos, hogy az Oroszországot sújtó szankciók miként érinthetnék Kabajevát, mivel valószínű, hogy svájci útlevéllel, vagyona elrejtésével gondtalan életet biztosíthat családjának.

Az ukrán TSN portál szerint nem nehéz kitalálni, miért Svájcba küldte Putyin az állítólagos szeretőjét. Az ország több száz évig semleges maradt, ami azt jelenti, hogy ott biztonságosan el lehet rejtőzni.

Kérdés, meddig. Aktivisták ugyanis aláírásgyűjtést kezdeményeztek, és követelik Alina Kabajeva kitoloncolását az országból. Azt írták,

„itt az idő, hogy Eva Braun ismét egyesüljön az ő Führerével”.

Activists have created a petition to the #Swiss authorities to expel Putin’s mistress, #Russian athlete Alina Kabaeva, from the country.

The petition has already been signed by 30,000 people. pic.twitter.com/d8yUTWMEOS

— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022