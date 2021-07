Hősként halt meg a hokikapus, akit mellbe lőtt egy tűzijáték rakétája

Kotábban beszámoltunk róla, hogy a Columbus Blue Jackets jégkorongcsapatának meghalt a kapusa, Matiss Kivlenieks.

A lett kapus halálának körülményeiről a hír napján nem lehetett sokat tudni, az ESPN azóta felgöngyölítette, mi történt a 24 éves jégkorongozóval. Kivlenieks egy esküvővel összekötött július 4-i ünnepségen vett részt, egész pontosan a csapattársával, Elvis Merzlikinsszel ünnepelt.

A baleset valóban tűzijátékozásból alakult ki, ráadásul Merzlikins terhes felesége felé repült a rakéta. Kivlenieks ezt időben észrevette és a rakéta elé vetette magát. A becsapódás úgy szétroncsolta a szívét és a tüdejét, hogy belehalt a sérüléseibe.

Korábban arra gyanakodtak az orvosok, hogy nem a becsapódás végzett a hokissal, hanem az, hogy az eséskor beverte a fejét.

Több életet is megmentett, a fiamét, a feleségemét és ezáltal az enyémet is. Hősként halt meg, ezt nem csak én mondom, az orvosok is ezt mondták. Sabrina (a menyasszony, akinek esküvőjén vettek részt a hokisok – a szerk.) fogalmazta meg talán a legszebben: kivédte élete utolsó korongját