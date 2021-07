Belehalt a július negyedikei tűzijátékozásba az NHL-ben szereplő hokikapus

Sokkoló hírt közölt hétfőn a Columbus Blue Jackets jégkorongcsapata: meghalt az együttes 24 éves kapusa, Matiss Kivlenieks.

It’s with a very heavy heart that we share the news that goaltender Matiss Kivlenieks passed away last night at the age of 24.

We are heartbroken. Please keep his family in your thoughts and prayers.

Rest in peace, Kivi.https://t.co/o2EDRgxQ5A pic.twitter.com/FCBr0ZaH25

— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) July 5, 2021