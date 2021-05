Federer a visszatérése előtt Fucsoviccsal edzett

Idén mindössze két mérkőzést játszott Roger Federer, aki a márciusi, dohai tornán már a negyeddöntőben búcsúzott, visszatérésére a jövő héten, a genfi tornán kerül sor.

Federer mellett olyan klasszisok is indulnak, mint Denis Shapovalov, Grigor Dimitrov, Fabio Fognini vagy éppen Fucsovics Márton.

A 20-szoros Grand Slam-győztes klasszis a megérkezése után máris edzésen vett részt, és a szokásoknak megfelelően Fucsovicsot választotta partnernek.

A felek a tornán is találkozhatnak a negyeddöntőben: ehhez a magyar teniszezőnek a chilei Cristian Garint, majd a horvát Marin Cilicet vagy a svájci Dominic Stephan Strickert kellene legyőznie.

Federer erőnyerőként kezd, a második fordulóban az ausztrál Jordan Thompson vagy a spanyol Pablo Andujar lesz az ellenfele.

Federer’s draw is quite tough, which is good to prepare Roland Garros

R1: bye

R2: Thompson or Andujar

QF: Garín/Fucsovics/Cilic

SF: Ruud

F: Shapovalov, Dimitrov, Fognini

Full draw: pic.twitter.com/u6X0Dsq44o

— José Morgado (@josemorgado) May 14, 2021