Fucsovics ugyan kikapott, de zseniális ütését hetekig fogják ismételni

Fucsovics Márton 7:6, 6:3-ra kikapott a madridi ATP-verseny első fordulójában a kazah Alekszandr Bubliktól.

Ugyan a magyar játékos már az első körben búcsúzott, így is emlékezetessé tette a spanyolországi tornát, ugyanis szenzációs ütéssel lepte meg ellenfelét. A második szettben Bublik adogatása után nagyot futott Fucsovics, majd úgy ütötte át a labdát, hogy háttal volt a hálónak és hátrafelé lendítette az ütőjét.

Fucsovics with a shot of the year contender!

— ATP Tour (@atptour) May 2, 2021