Egyre elviselhetetlenebb a tenisz új kőbunkója

Két éve még a legnagyobb tehetségek között tartották számon, jelenleg viszont Nick Kyrgiost is lekőrözi botrányos viselkedésével Benoit Paire, a franciák teniszezője.

A 32 éves játékos idén nagyon gyengén teljesít, eddigi 14 mérkőzése közül mindössze kettőt nyert meg, ezúttal a római salakpályás tenisztorna nyitófordulójában kapott ki simán 6:4, 6:3-ra az olasz Stefano Travagliától.

A mérkőzés során ismét előfordult, hogy nem tudta türtőztetni magát, eldobta az ütőjét, majd egy labdamenetet követően reklamált a játékvezetőnél.

– mondta.

Hogy elégedetlenségének igazán nyomatékot adjon, a jelenlévők megdöbbenésére odament a székéhez, elővette a mobiltelefonját, és több fényképet is készített pálya azon pontjáról, ahol a labda lepattant.

Paire idén már többször volt renitens, Monte-Carlóban köpködés miatt büntették meg, Buenos Airesben előbb a vonalbírókkal üvöltözött, majd kijelentette, nem érdekli a tenisz, ő a vereségekkel is nagyon jól keres.

Ezek után a francia szövetség kizárta az olimpiai keretből, így nem lehet ott Tokióban.

📸 It’s all about the angles…#IBI21 pic.twitter.com/I2bVyXZSkQ

— Tennis TV (@TennisTV) May 10, 2021