„Mindenki, aki tud, menjen ki külföldre!” – kiakadt a magyar röplabdakapitány

Rendkívül kritikusan beszélt a Norvégia elleni győzelem után a fehéroroszoktól és a portugáloktól is Eb-selejtezős vereséget szenvedett magyar férfi röplabda-válogatottról Koch Róbert szövetségi kapitány. A DIGI Sport híradójának nyilatkozó, évek óta Ausztriában dolgozó szakember szerint az itthon szereplő játékosok alapvető technikai hiányosságokkal küzdenek, és amint lehet, külföldre kell igazolniuk.

Körülbelül négy-hat év, ameddig rendbe kell hozni a magyar helyzetet. Úgy gondolom, ha minél több játékos külföldre igazol, akkor lesz magyar válogatott. Az alapoknál kellett kezdeni, se kosár-, se alkarérinteni nem tudnak a játékosok, számomra egy válogatottnál ez nem járható út.

Minden szövetségi kapitány abból dolgozik, ami van, a játékosok pedig olyan állapotban érkeznek, amilyen állapotban vannak. Óriási a különbség a többi csapathoz képest” – nyilatkozta a Sport 24-nek Koch Róbert.

A Japánban légióskodó Pádár Krisztián egyetért a kapitánnyal abban, hogy a hazai bajnokságban szereplőknek érdemes megcélozniuk a külföldi ligákat.

„Én is mindenképp azt szorgalmaznám, hogy a fiatal játékosaink, sőt mindenki, aki tud, menjen ki külföldre. Nem csak a bajnokság erőssége miatt. Ha a komfortzónádból kilépsz egy másik környezetben, talán izoláltabb vagy még az elején, csak a röplabdára figyelsz, komolyabban veszed. Itthon azért sok elterelő tényező lehet, ezért én is a légióskodást javaslom mindenkinek. Nekem is nagyon jót tett – de azért jó volt most újra itthon, Magyarországon játszani.”

Koch Róbert részletezte, hogy szerinte melyek a legkomolyabb problémák.

„Ami a legfeltűnőbb, az a nyitás-, nyitásfogadás közti különbség, amiért megint csak nem a srácokat kritizálom, hanem a magyar valóságot. Ráadásul itthon alacsonyak a termek, a játékosok technikailag nincsenek megtanítva az új nyitásfogadási módszerekre, így nem lehet nekiállni egy nemzetközi mérkőzésnek. Ezeket tanítjuk, éveken belül oda lehet érni, de ehhez egyszerűen meg kell nézni, hogy hol van a hiba – én tudom, hogy hol a hiba, de ezt most nem fogom elmondani –,

és nagyon mélyen belenyúlva rendbe kell tenni ezt az egész magyar rendszert.

A szövetségi kapitány a problémák ellenére optimista.

„Sok minden fog változni, nagyon-nagyon pozitív vagyok, a srácok is nagyon bizakodnak, ki vannak éhezve a tudásra, dolgoznak, és semmilyen kritika nem érheti őket. Maximum az én részemről érheti kritika őket majd akkor, ha megtanítottam nekik azokat a dolgokat, amiket szeretnék. Most abból dolgozunk, amit eddig megtanultak, és ez erre elég” – célzott a portugálok elleni 3-0-s vereségre Koch Róbert.

A magyar válogatott hét végén, Portugáliában ugyanezen három csapat ellen javíthat. A szeptemberi Európa-bajnokságra a csoportgyőztesek mellett a hét csoport öt legjobb másodikja jut ki, a magyarok jelenleg harmadikok.