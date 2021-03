Megvált egyik sportriporterétől a közmédia

Lukács Viktor már nem közvetít az állami sportcsatornán, az M4-en, írta meg az Index. Pedig a Junior Primissima-díjas sportkommentátorral korábban számoltak volna a labdarúgó Európa-bajnokságon (egy éve Marco Rossi jelentette be, hogy ott van a közvetítői keretben), valamint az olimpián is, decemberben pedig őt küldte az M4 Kijevbe, amikor a Bajnokok Ligájában az Európa Liga-folytatásért játszott a Dinamóval a Ferencváros.

Az Index úgy tudja, a leváltása hátterében az állhat, hogy lájkolta a Facebookon Gulácsi Péter bejegyzését, amelyben a magyar válogatott kapusa kiállt a szivárványcsaládok mellett. Megkeresték Lukácsot, aki nem akarta kommentálni az ügyet, de azt megerősítette, hogy nem közvetít már az M4-nek. Az MTVA nem válaszolt arra a kérdésükre, hogy mi a váltás oka.

Múlt héten Hrutka János jelentette be, hogy váratlanul megvált tőle a Spíler TV, a csatorna azzal kommentálta a lépést, hogy frissíteni akarnak a szakértői csapaton. A korábbi válogatott labdarúgó is támogatta a véleményét felvállaló Gulácsi Pétert, több nyilatkozatot is adott a témában, ezt követően került le a képernyőről.

Az Indexnek reagált a két hírre Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, aki azt írta, hogy bár vonzónak hangzik, hogy egy médiacég arca magánemberként önálló közéleti véleményt képviselhessen, ami akár ellentétes az adott sajtótermék által képviselt, vagy fontosnak tartott értékekkel, de szerinte a hazai és a nemzetközi gyakorlatban is csak elvétve találni erre példát.

„Olyan azonban gyakran előfordul, hogy egyenesen szerződésben rögzítik, a sportmédia egy-egy ismert személyisége nem nyilváníthat politikai véleményt, vagy olyat, ami ütközik az adott médiavállalat üzleti érdekeivel, különös tekintettel egyes szélsőséges nézetek hangoztatására. Az mindenesetre elgondolkodtató, hogy a Digi Sport reggeli műsorát hosszú évekig vezető Szombathy Pállal tudomásom szerint azonnal megszüntette az együttműködést a sportcsatorna, sőt, a jegyzeteit korábban rendszeresen közlő Új Szó napilap is, amint markáns szerepet vállalt a politikai viták kereszttüzébe kerülő Indexnél. Az pedig tény, hogy a Sport Klub szakkommentátorát, Urbán Flóriánt kimondottan azzal az indokkal nem foglalkoztatta tovább az RTL, mert 2006-ban részt vett egy politikai tüntetésen, de tudnám még sorolni a hasonló példákat. Mindez világossá teszi, hogy a kérdés sokkal árnyaltabb annál, hogy elhamarkodottan igennel vagy nemmel feleljünk rá, az viszont fontos lenne, hogy próbáljunk meg egyenlő mércével mérni a hasonló esetek vizsgálatakor. A Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöksége és etikai bizottsága szívesen kialakítja az álláspontját akár ebben, akár más ügyben, ha valamelyik tagunkat érintő, konkrét kérés érkezik hozzánk. Az állásukat elveszítő sportújságíróknak rendelkezésére áll a szerény mértékben, de anyagi segítséget kínáló Szombathy István-ösztöndíjprogramunk, és az informális támogatásunkra is számíthatnak, ahogyan számíthattak korábban a Népszabadságtól, a Magyar Nemzettől vagy bármely más sajtóorgánumtól elbocsátott kollégáink” – írta válaszában Szöllősi György.