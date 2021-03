Cseh László visszatér régi sikerszámához, amelyben reális cél az olimpiai döntő

Cseh László januárban vakbélműtéten esett át, mostanság pedig egyedül edz. Edzője, a többi úszójával Hódmezővásárhelyen készülő Plagányi Zsolt szerint a 35 éves Cseh igenis képes lehet arra, hogy 200 vegyesen olimpiai döntőbe jusson, nyilatkozta a szakember a DIGI Sport híradójának.

„Csak akkor szeretnék kimenni, ha reális esélyem van arra, hogy jól szerepeljek. Csak azért nem szeretnék kimenni, hogy elmondhassam magamról, hogy kint voltam az olimpián” – nyilatkozta még tavaly novemberben a Sport 24-nek Cseh László, aki azóta túl van egy felemásan sikerült országos bajnokságon (két döntőt lemondott, majd hazament Kaposvárról), ráadásul januárban vakbélműtéten esett át. De a céljai nem változtak.

Az eddig minden olimpiájáról éremmel hazatért sportoló számára rendkívül rossz hír volt a 2020-as tokiói olimpia elhalasztása. A kétszeres világbajnok azonban nem adja fel.

„Neki volt a legnehezebb a tavalyi év, mert ő nyilvánvalóan úgy állt hozzá, hogy az utolsó olimpiája következik, és utána levezeti a sportágban magát” – nyilatkozta Plagányi Zsolt.

„De egyébként is a sokadik olimpiai ciklusát kezdi, vagy végzi most tulajdonképpen. Az egész biológiai ritmusa úgy alakul, hogy az olimpiákhoz alkalmazkodva, most egy leeresztős időszak következne normál esetben. De most innen kellene felállnia még egyszer, amit még nehezített egy vakbélgyulladás, de mostanában kiválóan edz, fejben is átalakította magát, és az edzésmunkája is nagyon jó kezd lenni.”

Cseh Lászlónak – a kőkemény hazai pillangósmezőny miatt – ezúttal 200 vegyesen lehet keresnivalója az olimpián. Abban a számban, amelyben kilenc éve, a londoni játékokon bronzérmes lett, és amelyben 2014-ben még Európa-bajnok volt.

A minimális cél Tokióban az olimpiai döntő kell, hogy legyen. Plagányi szerint, ha valaki, akkor Cseh képes lehet a fináléba kerülésre, ahol aztán már bármi megtörténhet.

„Ezt befolyásolja az életkora, befolyásolja ez a biológiai állapot, az, hogy most mennyire sikerül ebből a lepihent állapotból visszajönni, de egyéb tényezők is befolyásolják az esélyeit.

Nem könnyű ezt megjósolni, de a képességei, a mostani állapota arra predesztinálja, hogy meg tudja csinálni a döntőt mindenképpen.

Hogy Cseh László milyen formában van a hazai riválisaihoz képest, és kész-e az ötödik olimpiai részvételére, kiderülhet a március végi országos bajnokságon.