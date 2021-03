Pizzával a kezében mérlegelt a verhetetlen UFC-harcos

Parádés UFC-gálát rendeznek vasárnap hajnalban, Las Vegasban, lesz három címmérkőzés ugyanis, ami viszonylag ritka a sorozatban. A legjobban várt mérkőzés a félnehézsúlyú Jan Blachowicz és a középsúlyból fellátogató Israel Adesanya összecsapása lesz.

A lengyel pontosan hozta a mérlegelésen súlykategória felső határát (205 font, közel 93 kilogramm), míg nigériai-új-zélandi kihívója ennél két kilóval könnyebb volt. Az eddigi húsz MMA-találkozóján hibátlan Adesanya annyira simán hozta a súlyát, hogy aztán egy doboz pizzát vett a kezébe és azzal pózolt a mérlegről.

200.5 on the scale ⚖️

🏆 @Stylebender comes in with room to spare for #UFC259

