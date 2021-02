Hét év szenvedés után egy álom vált valóra a magyar atléta számára

2014-ben a 12 éves Illovszky Dominik 7.23 másodperc alatt teljesített 60 métert vágtafutásban, amely a korosztályában korábban senkinek sem sikerült. A reményteli kezdet után azonban kiderült, hogy egy ritka, de igen fájdalmas autoimmun betegséggel kell megküzdenie. A szakemberek szerint egymillióból egy ember szenved ebben a betegségben.

Többször is megműtöttek, antibiotikumot és gyulladásgátlókat is szednem kellett. A kulcscsontomból kisugárzó fájdalmamon viszont egészen az elmúlt évig ez sem segített, míg az új orvosom ki nem derítette, hogy autoimmun betegség okozza a panaszaimat. Most úgy tűnik, hogy meggyógyultam, ezért azt remélhetem, hogy a jövőben már egyszer sem szorulok fekvőbetegként kórházi kezelésre