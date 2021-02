Megjelent a vírusmutáns Magyarországon, a magyar úszók közben Dél-Afrikában edzőtáboroznak

Megjelent Magyarországon is a dél-afrikai vírusmutáns, ezt Müller Cecília jelentette be pénteken, míg a miniszterelnök, Orbán Viktor megemlítette pénteki rádióinterjújában, hogy szerinte reális veszély, hogy az Afrikába utazó magyarok onnan hozzanak be új vírusváltozatokat Magyarországra.

Ezek után írta meg a 444, hogy a magyar úszóválogatott Dél-Afrikában edzőtáborozik.

A csapatból többen is megjárták nemrég Dubajt, ezúttal pedig több képet is megosztottak a közösségi oldalaikon, amelyen Dél-Afrikában láthatóak. A 444.hu azt is írta, hogy bár a válogatott hotelje hermetikusan el van zárva a külvilágtól, többen is kijárnak.

Az Indexnek nyilatkozott a válogatott szövetségi kapitánya, Sós Csaba, aki azt mondta:

„Először is szögezzük le: amikor az úszóink kimentek Dél-Afrikába edzőtáborozni, még szó sem volt arról, hogy van egy dél-afrikai vírusváltozat, pláne, hogy az már meg is érkezett hozzánk.

Másodszor: sportolóink Stellenboschban buborékban vannak, nem érintkeznek a külvilággal, semmiféle veszély nem fenyegeti őket

– mondta Sós.

Van olyan magyar úszó is, aki nem ment külföldi edzőtáborba: a világbajnok Milák Kristóf, aki átesett a koronavíruson, Kaposváron készül a márciusi országos bajnokságra. Ő azt is mondta, aki most ősszel elkapja a betegséget, annak ugrott is az olimpiája.

Kapcsolódó Kajakosok Dél-Afrikában: „Ujjlenyomat-olvasóval lehet bejutni az edzőtáborba” Miközben az egész világ a koronavírus dél-afrikai mutációjától retteg, épp Dél-Afrikába utazott bő tucatnyi magyar kajak-kenus. Megkérdeztük, biztonságban vannak-e.

Nemrég a magyar kajak-kenusok is Dél-Afrikába utaztak, akkor a szövetség elnöke azt nyilatkozta a 24.hu-nak, hogy a magyar sportolók teljesen elkülönítve vannak, a táborukba is csak ujjlenyomat-olvasóval lehet bejutni. A magyar olimpikonok egyébként soron kívül megkapják a koronavírus elleni oltást, viszont a kajak-kenusok csak az első kört kapták meg a Modena vakcinájából, ami nem jelent védelmet, azt követően mentek el Dél-Afrikába.