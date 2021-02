Látványos bunyót hozott a San José Sharks és a Minnesota Wild meccse az NHL-ben: Nyikolaj Knyizsov és Marcus Foligno az első harmadban akadtak össze. Nem tartott sokáig a bokszmérkőzés, Foligno három ütést vitt be, amitől orosz ellenfelének felrepedt az arcán a bőr.

Bár Knyizsov még folytatta volna, ellenfele ekkor jelezte a két vonalbírónak, hogy lépjenek közbe, részéről véget ért az ökölharc.

„Ő még egy fiatal srác [Knyizsov 22 éves, Foligno 29 – a szerk.], nem érti még teljesen a bunyó részét. Becsülöm, a fiataloknak mindig bizonyítaniuk kell a többiek felé, ő ezt most meg is tette, de pár ütés után úgy gondoltam, itt a vége” – mondta később Foligno, aki nem csak verekedett, hanem gólt lőtt és gólpasszt adott a csapata, a Wild 6-2-es sikerével zárult mérkőzésen.

Marcus Foligno calls for the refs early after laying a beating on Nikolai Knyzhov pic.twitter.com/EFo8J2Q0Iy

