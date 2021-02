Rátámadt a hokis az újoncra, nem teszi zsebre, amit kapott utána

A jégkorongban alapvetés, hogy pofon nem marad megtorlatlanul. Nem biztos, hogy a maflás elszenvedője egyből visszavág, de az biztos, hogy sort fog keríteni arra, hogy jelezze az ellenfélnek, nem felejtette el a történteket.

Az NHL legutóbbi játéknapján két kanadai csapat játszott egymással, és a vendég Winnipeg Jets játékosa, Derek Forbort úgy gondolta, ideje kicsit megregulázni a Vancouver újoncát, a 20 éves Nils Höglandert.

Ahogy Forbort elkezdte csépelni a Vancouver csatárát, a hazai játékosok egy emberként vetették magukat az agresszorra, így jelezve, hogy nem kellene bántania a kicsit.

All the Canucks immediately go after Derek Forbort after he jumps the rookie Nils Hoglander pic.twitter.com/4VP9Bhqg4C

— Brady Trettenero (@BradyTrett) February 20, 2021