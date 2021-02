Az NFL legjobb védőjét elengedi a csapata

A péntek bombahíre az NFL-ben, hogy a J. J. Wattot elengedi a Houston Texans. Az NFL legjobb védőjátékosának még egy év volt hátra a szerződéséből (17,5 millió dollárt kereshetett volna), ám

közölte a vezetőséggel, hogy távozni szeretne, ők rábólintottak, így szabadon igazolhat, ahová akar.

A váltás nem meglepő, ugyanis Texans újjá akar épülni. Márpedig a 31 éves játékos már novemberben azt mondta, hogy van még pár jó mérkőzése a ligában, de nem fog már sokáig játszani, így nem szeretne végigcsinálni egy teljes újjáépülést.

Wattot a 2011-es draft első körének 11. helyén választotta ki a Texans, azóta a liga történek egyik legjobbja lett. A defensive endnek 101 sackje volt eddig, azaz ennyiszer vitte le a földre az ellenfél irányítóját, miközben az a labdát birtokolta. Háromszor választották meg az év védőjátékosának, erre rajta kívül csak ketten voltak képesek az NFL történetében.

Több lehetséges csapatot is bedobott már az amerikai sportsajtó, ahová majd elszerződhet, ezek közül az egyik a Pittsburgh Steelers, ott játszik két testvére, T. J. és Derek is. De felvetődött a bajnok Tampa Bay Buccaneers is.

J. J. Watt nemcsak sportolóként vált legendává Houstonban, hanem emberként is. Többször is segített a bajba jutottaknak, a Harvey hurrikán 2017-es pusztítása után pedig

37 millió dollárt gyűjtött a rászorulók megsegítésére, pedig eredetileg 200 ezer volt a kitűzött célja.