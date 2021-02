43 évesen mutatta meg, hogy tévedtek, akik mindig kritizálták

Tom Brady egy győzelemre van attól, hogy egymaga sikeresebb legyen, mint bármelyik csapat az NFL történetében. Ebben a jelenkor és a jövő legmeghatározóbb játékosa, Patrick Mahomes igyekszik majd megakadályozni a hétfőn hajnalban, 0.30-kor kezdődő Super Bowlon.

2020 márciusát nem sokan fogják elfelejteni a közeljövőben: a koronavírus-járvány addigra terjedt el az egész világon, a pandémia pedig azóta is nagy hatással van az életünkre, sok országban nem lehet beülni például egy étterembe sem, mint ahogyan kijárási korlátozások is érvényben vannak.

Az emberek otthon töltik az estéiket, sokan a kis milliomodik sorozatot pörgetik ki valamelyik streaming-szolgáltatónál, vagy épp zárt kapuk mögötti sporteseménynek nézésével ütik el az időt.

Az NFL-ben más miatt is emlékezetes volt március: ekkor nyitott új fejezetet karrierjében Tom Brady, nem hosszabbított addigi egyetlen csapatával, a New Englanddel, hanem inkább aláírt a Tampay Bay Buccaneershez.

Az, hogy egy játékos csapatot váltson, nem olyan meglepő, még a legendastátuszba lépők is olykor kipróbálnak valami újat a pályafutásuk végén. Az irányítót viszont 2000-ben draftolta le a New England Patriots, neve egybeforrt a franchise-zal, rengeteg győzelem és rekord, hat Super Bowl-siker kerekedett ebből a két évtizedből, amely során a Pats minden idők legeredményesebb klubja lett – párban a Pittsburgh Steelersszel.

A kor csak egy szám

A 43 éves Tom Brady ezeket a sikereket ráadásul egy edző, Tom Belichick irányítása mellett érte el, azaz az ő esetében nemcsak azért volt rizikós a Floridába költözés, mert a pályafutás végi váltásokban már sokan égették meg magukat, hanem mert az is a levegőben lógott, hogy esetleg kiderül, hogy Belichick rendszere volt az, ami minden idők legjobb irányítójává tette őt. Legalábbis sokan vágták ezt a fejéhez élete során és ők várták is, hogy ez bebizonyosodjon.

Némi gúnyos káröröm fogadta, hogy vereséggel kezdődött a Buccaneers-kaland az első játékhéten, ennek ellenére is simán meglett a rájátszás, noha a New Orleans Saints elleni, Brady pályafutásának legnagyobb vereségét hozó rangadón a csoport első helye ugrott. Míg az alapszakaszban egészen kiemelkedően játszott, addig a rájátszásban kevésbé, ugyanakkor végig stabilan irányított első tampás szezonjában, az összképen egyedül a Green Bay ellen megnyert főcsoportdöntőn eladott három labda ront valamelyest.

Ahogy a szezon rámutatott, a Tampa Bay szinte kész volt, de a Super Bowlhoz egy klasszis irányító kellett.Tom Bradynek jót tett a váltás. Bizonyított nemcsak magának, hanem a világnak is, hogy negyven felett is az egyik legjobb a ligában és, hogy Belichik-játékrendszerén kívül is eredményes. Elég hamar összecsiszolódott Bruce Ariansszal, a Bucs vezetőedzőjével, mert ugyan a játéka markánsan nem változott meg, viszont szabadabb a szerepköre. Ligaelit támadófal védi őt a mérkőzéseken, ráadásul az egyik kedvenc célpontját, Rob Grownkowskit is sikerült rábírnia a folytatásra, aki egyéves szünetet követően tért vissza a pályára, most pedig ötödik Super Bowljára készülhet. Gronk egyébként azt emelte ki, hogy szerinte Brady lazább lett, mióta maga mögött hagyta a Patriotsot, többet poénkodik az öltözőben.

Bradynek a mostani lesz a tizedik fellépése a nagydöntők során. Hogy ennek a statisztikai mutatónak éreztessük a komolyságát: ez néggyel több, mint amit a közelmúlt irányítólegendái, a Hall of Fame-be beválasztott Peyton Manning, valamint Drew Brees és Aaron Rodgers közösen fel tud mutatni. Egészen döbbenetes adatsor, mint ahogy az is, hogy nagyobb az esélye annak, hogy megint nyer (50 százalék), mint annak, hogy az aktív Michael Jordan kosarat dobjon (49,7 százalék) vagy Cristiano Ronaldo gólt lőjön egy vb-meccsen (41,2 százalék).

Kecskék egymás közt

Bradyt már sokan G.O.A.T.-nak (greatest of all times, azaz minden idők legnagyobbja, de a rövidítése, a goat magyarul kecskét jelent) tekintik, csakhogy már a ligában van az az ember is, aki hamarosan az örökébe léphet. Ő Patrick Mahomes, aki a Kansas City Chiefst vitte el ismét a Super Bowlig.

Kicsit olyan lesz a mostani döntő, mintha láthattuk volna Michael Jordant LeBron James ellen kosarazni.

A 25 éves irányító az első szezonjában főcsoportdöntőig vitte csapatát, akkor Bradyék nyertek. Legutóbb viszont átrohant az NFL-mezőnyén a Chiefs, amely a San Francisco legyőzésével nyerte meg a nagydöntőt – Mahomest pedig a mérkőzés legjobbjának választották.

Patrick Mahomes egy teljesen más ligában játszik, mint amit megszoktunk, olyan őt látni, mintha egy videojátékot néznénk, sokszor kilép a posztja nyújtotta dimenziókból a megoldásaival, miközben az élmezőnyben van gyakorlatilag minden fontos mutatóban. Ugyanakkor nem csak a számai néznek ki jól, ami félelmetesen jóvá teszi az, hogy kiemelkedően teljesít – atletikusságának is köszönhetően –, amikor nyomás nehezedik rá. Még akkor is képes extrát hozni, amikor amúgy sérülések hátráltatják a játékban.

Akárhogy is végződik a magyar idő szerint hétfő hajnali (0.30 a kezdés, az ARENA4 közvetíti a meccset) Super Bowl, amelyre 25 ezer helyszíni nézőt is beengednek (közülük 7500 már beoltott egészségügyi dolgozó lesz), az biztos, hogy történelmet látunk. Eleve már az kuriózum, hogy az egyik csapat (a Tampa) saját otthonában játszhat a nagydöntőben, illetve

ha Brady nyer, akkor hetedszer is bajnok lesz, többször, mint akármelyik csapat a liga történetében,

ha viszont Mohames örülhet, ő lesz a legfiatalabb irányító, aki két SB-t nyert.

Bár butaság lenne abból kiindulni, de a két rivális az alapszakaszban is találkozott, akkor a Kansas City vendégként 27-24-es győzelmet aratott. Egy Super Bowl természetesen más, ráadásul az akkori eredmény is becsapós, ugyanis Andy Reid csapata végig kézben tartotta a meccset, már az első negyedben 17-0-ra vezetett, köszönhetően elsősorban annak, hogy az elkapó Tyreek Hill szétszedte a hazaiak védelmét és több mint 200 yardot termelt, a hazaiak pedig csak a vége felé tudtak közelebb zárkózni.