Danyi Gábor: Ilyen egységes csapatot szeretnénk látni a továbbiakban

Zácsik tíz gólja is kellett a kiütéses kézisikerhez

Főlényes, 12 gólos győzelmet aratott a magyar női kézilabda-válogatott Szerbia ellen a dániai Európa-bajnokság második fordulójában. Danyi Gábor szövetségi kapitány szerint bejött a hangnemváltás.

„Jó, hogy így tudott reagálni a csapat a horvátok elleni fiaskó után. Mondhatni mi is hangnemet váltottunk, felhívtuk a figyelmet a céljainkra, hogy miért is vagyunk itt. Bár nem is ezzel volt gond, sokkal inkább azzal, hogy régen játszott együtt ez a csapat, illetve van, akinek ez az első felnőtt világversenye” – nyilatkozta Danyi Gábor.