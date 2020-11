A pénzbírságból nem értett, már draftbüntetést kapott a Raiders

A a profi amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Las Vegas Raiders rendre megsérti a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos előírásokat. Már a szezon elején is elsők között kapott pénzbírságot, amiért John Gruden edző nem hordott maszkot.

Gruden szeptember után ezúttal is kapott bírságot, de mivel a Raiders már többször is fittyet hányt a szabályokra, a liga úgy döntött, az 500 ezer dolláros büntetés nem elég. Az NFL beszámolója szerint megfosztották a jövő évi amatőr játékosbörze (draft) hatodik körös választási jogától.

NFL is fining the Raiders $500K and Jon Gruden $150K and taking a sixth-round draft pick for violating the COVID-19 protocols, per @CharlesRobinson pic.twitter.com/oNCwXuvBW9

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 6, 2020