Önkívületben üvöltött a kommentátor a Szeged elleni védés láttán

Nem várt könnyű feladat a Szegedre a Bajnokok Ligájában, ugyanis a koronavírus és a sérülések miatt tíz játékos is hiányzott a csapatból. Juan Carlos Pastor így több olyan kézilabdázót vitt magával a Porto elleni mérkőzésre, akik még az NB I-ben is alig, vagy egyáltalán nem játszottak.

A szegediek végül nem is tudták leküzdeni ezt a hátrányt és 25-19-es vereséget szenvedtek.

A portugálok győzelmében nagy szerep jutott a kapusnak: Nikola Mitrevszki összesen 15-ször védett a meccsen, 47 százalékos hatékonysággal dolgozott a kapuban. Az egyik védését külön ki is emelte a Bajnokok Ligáját szervező EHF, egy szépen végigjátszott szegedi akció végén védte vetődve Joan Canellas közeli dobását, ami után még a kommentátor is önkívületben üvöltött.

Talk about unscripted drama! This #ehfcl #motw play is so unexpected, we don’t want to tell you how it ends 🙌 @pickhandball @FCPorto pic.twitter.com/O7w8gH4YZl

