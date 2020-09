Petrov Iván lemondott az utánpótlás vezetőedzői posztjáról

Lemondott az utánpótlás vezetőedző posztjáról Petrov Iván.

A szakember szeptemberben a Magyar Úszószövetség elnöki pozíciójáért is indult, azonban a tisztújító közgyűlésen már a jelöltek közé sem került be, így aztán Wladár Sándort választották meg a MÚSZ élére 2025-ig. Petrov Iván ezek után hétfőn írásban elküldte lemondását, amelyet a Nemzeti Sport szerint Wladár el is fogadott, jelenleg a helyettesét keresi a szövetség.

Wladár Sándor maradt az úszók elnöke Volt ugyan kihívója Petrov Iván személyében, de utóbbi végül nem lehetett jelölt.

Petrov korábban a Győri Úszó Sportegyesület vezetőedzői tisztségétől is megvált: a klubot ikertestvére, Petrov Árpád irányítja.

Kiemelt kép: musz.hu