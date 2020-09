Sidi Péter űrrekorddal szárnyalta túl a világcsúcsot, de mégsem hitelesítik

Sidi Péter olyan teljesítményt nyújtott a berlini nemzetközi sportlövő versenyen, hogy a németek űrrekordnak titulálták. A magyar lövő előbb beállította saját világcsúcsát 60 tízessel, majd az új rendszerű döntőben a világrekordnál messze jobb teljesítménnyel nyerte meg a versenyt.

Hihetetlenül boldog vagyok, de egy kicsit bánatos is, mert olyan eredménnyel, amivel most rukkoltam ki, kétség kívül olimpiát nyertem volna Tokióban. Már a február végi Wroclaw-i Európa-bajnokságon is kijött a lépés, amikor a legjobb eredménnyel szereztem olimpiai kvótát, a kérdés ezek után csak az volt, hogy a nyári játékok jövőre halasztása után mennyire tudok motivált maradni, és alkalmazkodni a járványveszély miatt kialakult nehéz helyzethez. Az elmúlt hetekben egyre jobb formában lőttem, de a „hol is tartok” fogós kérdésre a mostani berlini produkciómmal adtam meg az igazán ütős választ