Kétszer padlózott, majd egy ütéssel ájultra verte ellenfelét a 40 éves bokszoló

Az orosz Alekszandr Povetkin kétszer is padlózott, mégis kiütéssel nyert a brit Dillian Whyte ellen a nehézsúlyú bokszmeccsen, amelynek az volt a tétje, hogy ki hívhatja ki a WBC (Boksz Világtanács) világbajnokát, a brit Tyson Furyt.

A meccs eleje egyértelműen Whyte-é volt, aki elvitte az első három menetet, majd a negyedikben kétszer is leütötte az amatőrként olimpiai bajnok Povetkint.

Povetkin azonban összekapta magát, és az ötödik menetben eldöntötte a meccset, egy balos felütéssel lekapcsolta a villanyt Whyte-nál, aki eszméletlenül terült el a földön.

Dillian Whyte received an uppercut of his life from Povetkin & which was pandemic enough like #coronavirus to throw him straight to the canvas… After Whyte controlled the bout but lost in the end to a heavy shot. Hope he’ll stay clear off Wilder, Fury & AJ #WhytePovetkin pic.twitter.com/C71PKB5w8h

