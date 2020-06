Mocsai ünneplése paprikázta fel az ellenfelet a még ma is fájó olimpiai döntőben

Drámai módon veszítette el a 2000-es olimpia döntőjét a magyar női kézilabda-válogatott, a Mocsai Lajos által irányított csapat a dánok ellen a 42. percben még hat góllal is vezetett, de a végjátékot nem bírta, és végül 31-27-re kapott ki.

Egy most megjelent dán könyvben az ország legjobb kézilabdázói vallanak a számukra legizgalmasabb meccsekről, és Camilla Andersen szóba hozta a magyarok elleni sydney-i döntőt is. A dán klasszis elismerősen szólt a magyar csapat játékosairól, akik közül a két átlövőt, Bojana Radulovicsot és Farkas Ágnest is a világ legjobbjai közé sorolta a posztján.

42 perc játék után 16-22-re álltunk, és úgy tűnt, a mérkőzés elúszott számunkra. Nagyon sok ziccert hagytunk ki, és nem tudtunk mit kezdeni a kilencgólos Raduloviccsal. Emlékszem, a magyar edző, Mocsai Lajos a magyar szurkolók felé fordulva tapsolt, akkor azt gondoltam: »A fenébe is ez a meccs még nem ért véget!«. Összeszedtem minden energiámat, taktikát váltottunk, kivettük a játékból Radulovicsot. Aztán amikor Mocsai egyszerre ültette le pihenni őt és Farkast, azt gondoltam:»Hú, nagyon köszi!« Ez egy buta csere volt, de nekünk lehetőséget teremtett arra, hogy visszajöjjünk a meccsbe

– idézte Andersen visszaemlékezését a Dániasport.hu.

A dánok 24-24-nél érték utol a magyarokat, és az utolsó percekben Andersen ellenállhatatlanul játszott, négy gólt is szerzett, így kétszeres olimpiai bajnokként – az első aranyat négy évvel korábban, Atlantában nyerte – zárhatta le a pályafutását.

„Az olimpiai döntő volt az utolsó nemzetközi mérkőzésem, és ezt nem bántam” – mondta a most 46 éves Andersen, aki a két olimpiai címe mellett egy vb- és két Eb-aranyat is nyert, klubszinten pedig BL-, KEK- és EHF Kupa-győztesnek mondhatja magát, vagyis gyakorlatilag az összes fontos sorozatot megnyerte.

Kiemelt kép: ODD ANDERSEN / AFP