Bukarestben megrázta az áram, a vébén leesett a lépcsőről

Idén rosszul járt az, aki szembe találta magát Gálos Roland ökleivel. A bajai 57 kg-os bokszoló a Bocskai megnyerése után a londoni olimpiai selejtezőn – eddigi egyetlen magyar bunyósként – kijutott a tokiói játékokra, majd a karanténidőszakban is verhetetlen volt; félperces mozgássorával megnyerte a vírus okozta kényszerszünet miatt életre hívott árnyékboksz Európa-bajnokságot. Az út nehéz volt, hiszen Bukarestben megrázta az áram, a vb-n pedig leesett a lépcsőről, de a londoni olimpiai selejtezőn már nagyon figyelt magára, és ahogyan a DIGI Sport híradójának az édesapjával-edzőjével kijelentették: a cél a tokiói éremszerzés.

„Figyelték nagyon a technikát, a lábmozgást, a védéseket, az elhajlásokat, a leforgásokat, megcsináltam azt, amit edzéseken szoktam, és ez be is jött” – foglalta össze az árnyékboksz-Eb-n történteket Gálos Roland a DIGI Sport híradójának, a Sport24-nek.

Az utolsó pillanatban jött a nagy magyar bravúr Mielőtt még félbeszakadt a kvalifikációs boksztorna, Gálos Roland tokiói kvótát szerzett.

Apja-edzője, Gálos Tamás így mesélt a karanténidőszak egyetlen bokszversenyéről. „A múlt ökölvívója bunyózott, erős volt, de a ma ökölvívója egy gondolkodó ökölvívó, aki minél kevesebb ütést kap, ehhez technikailag, taktikailag, erőnlétben maximálisan ott kell lennie. Ez egy jó visszajelzés, mert nem egy budapesti, egy magyarországi, hanem egy pártatlan nemzetközi zsűri döntött ebben, ahol oroszokat, nagy neveket is leelőzött Roland.”

Gálos Roland most tehát minden szinten verhetetlennek tűnik, pedig a kvótáig vezető úton többször is balszerencse érte – ezért is vigyázott nagyon magára a londoni selejtezőn.

„Egyszer Bukarestben jártunk, fürdés után már az alváshoz készültem, lekapcsoltam a villanyt, és megrázott az áram. Vagy a világbajnokságon, amikor a harmadik meccsemre készültem, egy nappal előtte nagyon siettem a másik társamnak szurkolni, és leestem a lépcsőről” – mesélte fülig érő szájjal Gálos Roland.

De figyeltem most mindenre, úgyhogy hál’ Istennek nem történt semmi

– nyugtatott meg mindenkit.

Olyannyira nem volt semmi gond, hogy a magyar bokszoló bosnyák és finn ellenfelét legyőzve megszerezte a tokiói kvótát. „Igazából még nagyon el sem hittem, hogy sikerült kijutnom az olimpiára. A többieket is megkérdeztem, hogy most tényleg sikerült, kint vagyok az olimpián? El sem hiszem.”

Gálos Tamás így élte meg a sikereket:

Amikor Roland és az ikertestvére, Viktor is felnőtt magyar bajnok lett Kecskeméten, akkor a vécében sírtam, most Londonban, a csarnokon kívül.

Az édesapja már magára is tetováltatta az öt karikát, Gálos Roland valamiért még nem tudta magát rávenni. „Lehet, még az olimpia előtt meg fogom csináltatni a tetkót, mert én is szeretném, csak félek a tűtől. De majd veszek bátorságot, és megcsinálom” – nevetett fel a bajai bunyós.

„Dátumot nem írtunk fel, és nagyon bízunk benne, hogy fényesedni fog – nemcsak a tetoválás, hanem az érem is. Ha ezt elérjük, akkor már meghalhatok, elértük, amit akartunk” – árulta el élete legnagyobb apai és edzői álmát Gálos Tamás.

Kiemelt fotó: Facebook/Magyar Ökölvívó Szakszövetség