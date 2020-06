Bemutatjuk a teniszszövetségért folyó versenyfutás kulcsfiguráját

Juhász Gábor akár elnök is lenne, de egy Lázár János kaliberű vezető mellett a szövetség második embereként is szívesen dolgozna. A változást akarók viszont azt mondják: ugyanúgy felelős a 3,8 milliárdos adósságot felhalmozó szövetség helyzetéért, mint az eddigi fideszes elnök, ráadásul komoly állami támogatást kapott a szövetség jóvoltából.

Mivel a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) 3,8 milliárd forint tartozást halmozott fel, és mert a hét elnökségi tagból öt lemondott, június 12-ére rendkívüli tisztújító közgyűlést írt ki a szervezet.

A Népszava bedobta Lázár János korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter nevét lehetséges elnökjelöltként, míg a korábbi pártoskodást félretevő szakma Bardóczky Kornél edzőt, korábbi sokszoros válogatott teniszezőt kérte fel szombati összekovácsoló nagygyűlésén. Úgy fest, utóbbi biztosan vállalná a megbízást. Lázárról egyelőre nem érkezett hír, bár a lap szerint a miniszterelnök őt favorizálja. Mint megírtuk, elnökségi tagként Rogán-Gaál Cecília neve is felmerült. Hivatalosan azonban egyelőre egyetlen jelölési kérelem sem érkezett a szövetséghez.

További csavarként a kilenc éve regnáló elnök, Szűcs Lajos, az Országgyűlés költségvetési bizottságának fideszes alelnöke, és a mellette mindvégig kitartó Bohács Zsolt, egykori kenuvilágbajnok és korábbi fideszes országgyűlési képviselő, az MTSZ alelnöke még le sem mondott posztjáról, márpedig mandátumuk csak decemberben jár le.

Az össznépi elnökkeresés mellett egyetlen dolog biztos, Juhász Gábor jelenlegi főtitkár az elnökválasztás kulcsfigurája. Több okból is. Főtitkári kinevezése előtt éveken át látszólag a legnagyobb egyetértésben dolgozott együtt Szűccsel és a korábbi főtitkárral, Richter Attilával, sportigazgatóként a szövetség harmadik legfontosabb pozícióját töltötte be. A szakma első embereként a teljes hazai versenyrendszer felügyelete mellett a különböző támogatási programok kiírásában és elbíráslásában is részt vett.

Maradni akar

Juhász a pozícióját Szűcs Lajos kinevezése pillanatában azzal stabilizálta, hogy sportági információk szerint 60-70 szavazatot mozgatott a 2011-12-es közgyűléseken. Azóta is, de különösen a 2018-as és a 2019-es, már erősen viharos sportági választásokon ő biztosította, hogy az elnök és a főtitkár keresztülvigye az akaratát.

Juhász a 24.hu kérdésére megerősítette, hogy ha a kormány nem talál megfelelő jelöltet, úgy magát választatná elnöknek, de ha befut egy komoly politikai hátterű, Lázár-kaliberű aspiráns, akkor szeretne vele még négy évig a főtitkári pozícióban maradni.

Erre azonban nem biztos, hogy lesz lehetősége. Az elmúlt évek sportági közgyűlései azt bizonyították, hogy a kormánypárt csak akkor állít jelöltet, ha biztos a győzelem – nem cél, hogy első vonalas politikust megégessenek egy esetleges vereséggel. Cikkünk írásakor úgy tűnik, bárkit is jelölne a Fidesz Szűcs helyére, a korábbi elnök és körének tevékenysége annyira kiverte a biztosítékot, hogy a többség inkább Bardóczkyt választaná.

A kormánypárt ugyanakkor nyilvánvalóan szeretné felügyelni a szövetség konszolidációját. A kialakult erőviszonyok ezért azt sejtetik, akarata megvalósulása érdekében még a közgyűlés előtt alkut kell kössön a Vidéki Tenisz, a Teniszezők a Teniszért, valamint a Tiszta Tenisz elnevezésű csoportok képviselőivel, mert momentán ők a többség. Úgy tudjuk, erre az egymással összefogó ellenzék részéről még lenne is hajlandóság, de csak akkor,

ha az előző vezetésből senki, így Juhász sem kap szerepet a sportági rendcsinálásban.

Juhász évekkel ezelőtti vitathatatlan sportági elismertségét, népszerűségét nem véletlenül veszítette el sokak szemében.

Erdei Csaba – harminc éve aktív résztvevője a hazai teniszéletnek, klubot üzemeltet Soroksáron, játékvezető, mindemellett a Szenior Tenisz Szövetség elnöke – amondó, Juhász szerepvállalása már sportigazgatóként is összeférhetetlen volt, lévén klubtulajdonosként érdekelt az állami forrás elosztásában, főtitkárként vagy elnökként kiváltképp az lenne.

„Juhász Gábor neve minden szempontból egy platformon szerepel a már elküldött Richter Attilával és az éppen felállítás előtt álló Szűcs elnökkel. A múlt rossz döntéseiben és a jelenlegi helyzetben is van felelőssége. Sportigazgatóként felelt a pályázatokért, amelyeknél szinte semmi sem ment tisztán, nyíltan. Az Együtt a Pályán pályázatnál ugyan rendre volt pályázati kiírás, a nyerteseket is ismertük, de hogy ki mekkora forráshoz jutott, azt már nem közölte a szövetség. A szintén évente kiírt infrastrukturális fejlesztésekre költhető pályázatoknál jóval nagyobb forrást biztosított az MTSZ, de miközben napi kapcsolatban voltam a szövetséggel, mégsem értesültem arról, hogy fejlesztésre lehet pénzt kérni. Kicsi sportág vagyunk, így azt viszont tudom, hogy miután az elnök, az akkori főtitkár és Juhász döntöttek a nyertesekről, Gábor személyesen hívogatta a győztes klubokat.

Fejlesztésre 2013 óta fű alatt ment ki 2,8 milliárd forint 65 klubnak, de a zöme csak 3 millió forintban részesült. A Nemzeti Akadémia mellett, amely majd 1,2 milliárd forintot hasított ki a tortából, bő tíz egyesület az igazi haszonélvező. Mivel a szövetségi honlapra nem kerültek fel a határozatok, azt sem tudjuk, hogy volt-e elnökségi döntés minderről vagy sem. Ehhez képest Juhász klubjai minden évben, mindkét pályázatból hasznot húztak

– állítja Erdei, akinek klubja perben áll a szövetséggel, mert sem a tagszervezeti listát, sem a korábbi főtitkár, Richter Attila utazási, szállodai elszámolásait nem hajlandó kiadni számára a szövetség, holott ezek közérdekű adatok.

Kettős élet

A szerkesztőségünk birtokába került kimutatás azt bizonyítja, az infrastrukturális fejlesztésre szánt 2,8 milliárd forintból a teniszvállalkozóként érdekelt Juhász valóban jelentős vissza nem térítendő támogatáshoz jutott.

A Soroksári út mellett lévő Europe Tennis Centerben két klubja üzemel: a HUNGARO-Casing Sportegyesület és a Top Sport Tenisz Kft., de ő képviseli az Iskolai Teniszedzők Egyesületét is, amelynek pályázati és szavazati joga is van a közgyűlésen. Mindhárom klub ugyanarra a címre van bejegyezve, és a korábbi sportigazgató mindhárom egyesülettel pályázott és nyert az Együtt a Pályán programban 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban is.

Az éves szinten 100-600 ezer forint összegben elnyerhető pályázati források azonban aprópénzek ahhoz képest, amit Juhász a Közműhelytelep utca 21. alatt található sporttelep fejlesztésére gyűjtött be. A birtokunkba jutott kimutatás szerint a HUNGARO-Casing Sportegyesületet 2016-ban 13 millió, 2017-ben 25 millió, 2018-ban 30 millió, 2019-ben újabb 30 millió, négy év alatt tehát 98 millió forint vissza nem térítendő támogatásra terjesztette föl a szövetség.

Kiemelt kép: Szigetváry Zsolt /MTI