Fernando Alonso számára eljött a visszatérés ideje

Komoly átrendeződés volt a Forma-1-ben az elmúlt egy hétben:

előbb a Ferrari adott ki közleményt, hogy Sebastian Vettel a szezon után távozik,

a szezon után távozik, majd Daniel Ricciardo 2021-es szerződtetését jelentette be a McLaren,

2021-es szerződtetését jelentette be a McLaren, míg a Ferrari Carlos Sainzot igazolta le Charles Leclerc csapattársának.

Forma-1: Vettel vajon kiégett mostanra? Még mindig az a legnagyobb kérdés, mi lesz a négyszeres világbajnokkal.

Így most jelenleg a a legnagyobb kérdés, hogy vajon ki érkezik a Renault-hoz Ricciardo helyére. Két név pörög a sajtóban, az egyik természetesen Vettelé, de egyre többen tartják időszerűnek azt, hogy Fernando Alonso visszatérjen ahhoz a csapathoz, amellyel korábban két világbajnoki címet is nyert. Menedzsere, Flavio Briatore szerint is ez lenne a megfelelő alkalom, hogy a 38 éves spanyol ismét a Forma-1-ben versenyezzen.

Motivált, jót tett neki, hogy egy évig távol volt a Forma-1-től. Méregtelenítette magát, boldogabb, készen áll, hogy visszatérjen

– mondta Briatore a Gazzetta dello Sportnak.

Fernando Alonso 311 futamon indult eddig a Forma-1-ben, a két világbajnoki címe mellett 32 futamgyőzelme, összesen 97 dobogós helyezése és 22 pole-ja van. A Renault-nál korábban két időszakot is eltöltött.

Számos más sorozatban kipróbálta már magát, elég csak a WEC-t, a Le Mans-i 24 órás versenyt, vagy a Dakar-ralit említeni.

Kiemelt kép: FRANCK FIFE / AFP