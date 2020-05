Alonso közelebb került a Forma-1-es visszatéréshez

Beindult a nagy pilótakeringő a Forma-1-ben, a Ferraritól távozó Sebastian Vettel helyére Carlos Sainz Jr-t igazolta le az olasz istálló, Daniel Ricciardo pedig a McLarennél folytatja.

Ricciardo távozása miatt a Renault-nál felszabadult egy hely, és nagy az esély arra, hogy a francia csapat lecsap a kétszeres világbajnok Fernando Alonsóra, írja a Telegraph.

A spanyol versenyző 2018-ban hagyta ott a Forma-1-et, mert új kihívásra vágyott, de mindig nyitva hagyta az ajtót, az esélyt arra, hogy visszatérjen. Alonso belekóstolt az IndyCarba és a Dakar-raliba, a Toyotával pedig kétszer is megnyerte a Le Mans-i 24 órás versenyt, de közben rendre olyan nyilatkozatot tett, ami alapján úgy tűnt, nem mondott még le arról, hogy a Forma-1-ben szerepelhessen.

Ő maga is elismerte, hogy az idei győzelem nagy mázlival jött össze.

Alonso mindkét világbajnoki címét (2005 2006) a Renault-val nyerte, és a Telegraph szerint azért is lenne megfelelő a francia istálló számára, mert amolyan mentor lehetne Esteban Ocon mellett.

A Renault Twitter-oldalára még szerdán kikerült egy kép, amelyen Alonso ünnepli a Francia Nagydíjon elért második helyét. Sokan ezt már egy jelnek fogtak fel, nemsokára minden bizonnyal kiderül, hogy volt-e mögöttes tartalma a fotónak – vagy csak egy szimpla nosztalgia volt.

#WallpaperWednesday X 2004 📅

Fernando Alonso claims second place at the 2004 French GP.#RSspirit @alo_oficial pic.twitter.com/KfnlnOJoEu

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) May 13, 2020