Nincs magyar a világ 25 legjobb női kézise között

A korábbi olimpiai és Európa-bajnok kézilabdázó, Trine Nielsen szerint a világ 25 legjobb kézise közül egy sem magyar, írja a dániasport.hu. A korábbi jobbátlövő a Tv2 szakértőjeként állította össze a listáját, amelyben figyelembe vette a tehetség mellett a megbízhatóságot, sérülékenységet is.

Nem került be egyetlen magyar sem a listába, de talán nem meglepő, hogy a Bajnokok Ligája címvédőjétől, vagyis a Győri ETO-ból csipegetett bőven: Stine Bredal Oftedal, Amandine Leynaud, Veronica Kristiansen, Eduarda Amorim, Estelle Nze Minko és Kari Brattset is ott van a legjobbak között. Már nem győri játékosok, de korábbi ETO-s kézisek is akadnak Jovanka Radicevic, Heidi Løke, Andrea Lekic, Ana Gros, Nycke Groot és Anna Szen személyében.

Az ETO mellett nem a Fradi, hanem a Siófok adott még Magyarországon játszó kézist a listába, Silje Solberg és Nerea Pena személyében. Érdekesség, hogy jövőre mindketten a Győrt erősítik majd.

Nielsen 25-ös listája 25. Anna Szen (orosz, Rosztov-Don) 24. Camilla Herrem (norvég, Sola HK) 23. Julija Manaharova (orosz, Rosztov-Don) 22. Kari Brattset (norvég, Győri Audi ETO KC) 21. Silje Solberg (norvég, Siófok KC) 20. Nycke Groot (holland, Odense) 19. Estelle Nze Minko (francia, Győri Audi ETO KC) 18. Dragana Cvijic (szerb, CSM Bucuresti) 17. Sanna Solberg (norvég, Team Esbjerg) 16. Majda Mehmedovic (montenegrói, ZRK Buducnost) 15. Nerea Pena (spanyol, Siófok KC) 14. Eduarda Amorim (brazil, Győri Audi ETO KC) 13. Ana Gros (szlovén, Brest Bretagne) 12. Andrea Lekic (szerb, CSM Bucuresti) 11. Heidi Løke (norvég, Vipers Kristiansand) 10. Lois Abbingh (holland, Rosztov-Don) 9. Jovanka Radicevic (montenegrói, ZRK Buducnost) 8. Veronica Kristiansen (norvég, Győri Audi ETO KC) 7. Amandine Leynaud (francia, Győri Audi ETO KC) 6. Ryu Eun-hee (dél-koreai, Paris 92) 5. Sandra Toft (dán, Brest Bretagne) 4. Estavana Polman (holland, Team Esbjerg) 3. Stine Bredal Oftedal (norvég, Győri Audi ETO KC) 2. Anna Vjahirjeva (orosz, Rosztov-Don) 1. Cristina Neagu (román, CSM Bucuresti)

