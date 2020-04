Világklasszis riválist kaphat a Veszprém a SEHA Ligában

Bár a macedón férfi kézilabda-bajnokság anélkül fejeződött be, hogy végeredményt hirdettek volna, nem lehet kérdéses, hogy a 2020-21-es SEHA Ligában ismét a Vardar, illetve az RK Eurofarm Rabotnik indul majd.

A 24rakomet.mk megszólaltatta Borisz Szapozsnyikovot, a SEHA alelnökét, aki mesélt a jövőbeli tervekről.

Nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, minden résztvevő szerződést írt alá, amely kötelezi őket a játékra. Meskov Breszt szinte biztosan fehérorosz bajnok lesz, és biztosan indul a SEHA-ban. Csakúgy, mint a Vardar, a Veszprém, a Zagreb és Nexe.

A szerb bajnokság befejezésére még várunk, és nagyon szívesen látnánk a szlovén Celjét és a Gorenje Velenjét. Azonban a klubok és a szövetség közötti dolgokba nem fogunk beavatkozni” – nyilatkozta.

Hozzátette, a jelenlegi válság valószínűleg sok klubot sújt majd, de úgy gondolja, hogy a bajnokság továbbra is működőképes lesz.

„Nyitottak vagyunk a tárgyalásokra, megpróbáljuk figyelembe venni azon klubok kívánságait, amelyeknek egyszerre három fronton kell helytállniuk. Oroszországnak lesz képviselője, csakúgy, mint Kínának. Más volt szovjet tagköztársaságok, például Kazahsztán és Grúzia klubjai is csatlakozhatnak a projekthez. Az is elképzelhető, hogy ez a régió kap ez külön csoportot. Érdekel bennünket a dél-koreai piac is. Ráadásul a Barcelona szintén kész csatlakozni” – mondta Szapozsnyikov.

A katalánok érkezése azért nem lenne meglepő, mert a hazai bajnokságban nincs méltó riválisa, a SEHA Ligában azonban akadnának olyan mérkőzések, amelyek felkészíthetik a Bajnokok Ligájára.

Kiemelt fotó: Joan Valls / NurPhoto / AFP