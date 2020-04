Nincsenek szavak a csurgói kézisek sportszerűségére

A Magyar Kézilabda Szövetség csütörtökön befejezettnek nyilvánította a 2019-2020-as szezont, törölte az addig elért eredményeket, és úgy döntött, a nemzetközi kupainduláshoz a tavalyi végeredményt veszi alapul.

A döntés legnagyobb vesztese a tabella harmadik helyén álló HE-DO B. Braun Gyöngyös lett, amely a remek szezon után elveszítette esélyét az EHF-kupa szereplésre.

A Csurgói KK azonban a profi sportban ritkán látható gesztust tett: szombaton nyílt levélben felajánlotta a gyöngyösieknek az indulás jogát.

A klub nyílt levelét változás nélkül közöljük:

„Tisztelt Elnök Úr, kedves Sportbarátaink!

Mindenekelőtt rögzíteni szeretnénk, hogy teljes mértékben egyetértünk a Magyar Kézilabda Szövetség – egészségügyi válsághelyzetből adódó – döntésével a 2019/2020-as bajnokság lezárását illetően.

Meggyőződésünk, hogy a Szövetség a befejezéssel az egyetlen jó döntést hozta.

Ami pedig a befejezés módját illeti, ott jó döntés nem lehetséges, viszont talán ez a legkevésbé rossz.

Tisztában vagyunk vele, hogy ez is okoz érdeksérelmet (a férfi mezőnyben pl. nektek), de azt gondoljuk, hogy bármilyen más módszer több vitát generált volna.

A csapatok jelentős részének – köztünk nekünk is – ugyanis még 18 pont megszerzésére lett volna lehetősége, nem beszélve a sorsolásból adódó hátrányokról, avagy előnyökről.

Azt is rögzíteni szeretnénk, hogy a Csurgói Kézilabda Klub jövőre is örömmel venne részt a nemzetközi kupa küzdelmeiben, s erre talán a korábbi évek EHF-kupa szereplése alapján (öt idény alatt 26 mérkőzést is sikerült játszanunk, melyeken 17 győzelmet értünk el, többek között legyőzve a Hannovert, az Ademar Leont, az SC Magdeburgot, a Constantát vagy legutóbb éppen az USAM Nimest) nem is lennénk érdemtelenek.

Ugyanakkor elismerjük, hogy ebben a szezonban, noha legyőztük a Tatabányát vagy a Balatonfüredet is, ti oda-vissza megvertetek bennünket (amit rajtatok kívül csak a Szeged mondhat el magáról), vagyis jobbak voltatok nálunk.

Ebből kiindulva és figyelemmel arra, hogy az MKSZ-hez küldött nyílt leveletekből úgy tűnik, hogy mindenképpen indulni szeretnétek a nemzetközi kupában, így – amennyiben a szövetség jóváhagyja és az EHF sem ellenzi – a sportszerűség jegyében felajánljuk Nektek az indulás jogát, valamint az azzal járó esetleges plusz támogatást.

Úgy látjuk, hogy erre van jogi lehetőség, hiszen az előző szezonban éppen Ti végeztetek mögöttünk a hatodik helyen.

Úgy véljük, hogy jelenleg az a legfontosabb, hogy minél előbb és minél kisebb veszteséggel a vírust győzzük le és ezért tegyünk meg minden tőlünk telhetőt.

Ezt kérjük mindenkitől, így Tőletek is.

Sportbaráti üdvözlettel:

Dr. Varga János

elnök”

Kiemelt fotó: cskk.hu