A koronavírus-járvány befolyásolhatja a győri kézilabdakapus döntését

Még nem tudja, hogyan dönt, és folytatja-e a jövő évre halasztott olimpiáig a válogatott karrierjét Amandine Leynaud, a Győri Audi ETO KC francia kézilabdakapusa, aki idén nyáron szeretett volna elbúcsúzni a nemzeti csapattól.

„Jelenleg Franciaországban, Ardeche-ben vagyok a szüleimmel. Azért jöttem vissza, mert a válogatottal összetartásunk lett volna, de miután azt lemondták, és a magyar határokat pedig lezárták, itt ragadtam. A feleségemmel és gyermekeinkkel nem volt más választásunk, mint megszervezni az itteni életünket” – nyilatkozta az olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok kapus a Le Figarónak adott interjúban.

Elmondta, hogy bár bonyolult ebben a helyzetben szinten tartania magát, azért nem állt le. A győri erőnléti edző által előírt programot meg tudja csinálni, de közben be kell tartania a kijárási tilalmat is.

Az olimpia elhalasztását úgy éltem meg, hogy az egészségügyi és sport szempontból is a legbölcsebb döntés volt. Annak nem volt értelme, hogy felkészülés nélkül menjünk, úgy, hogy senki sem tudja, mikor ér véget a szobafogság. Ennyi kérdőjellel lehetetlennek tűnt kész állapotban megérkezni az olimpiára.

Leynaud úgy tervezte, hogy a tokiói lesz az utolsó nagy nemzetközi tornája. A halasztással azonban nem tudni, hogy kitart 2021-ig vagy sem.

„Egyelőre nem szeretnék mondani semmit. Az olimpia még mindig olimpia, amelyen mindig is szerettem volna részt venni. De az is igaz, hogy arra gondoltam, hogy a játékok után visszavonulok a válogatottságtól, de legalábbis nagyobb szünetet tartok. Most, hogy tudom, hogy a játékok egy év múlva lesznek, fel kell tennem a kérdést magamnak. De nem most, nem ebben a helyzetben. Majd ha megoldódik minden, akkor elgondolkodom rajta.”

Azt is megindokolta, miért hagyta nyitva az ajtót, és miért képzelhető el a folytatás.

A pályafutásom kezdete óta nem igen volt lehetőségem komolyabban pihenni. Lehet, hogy ez a mostani szünet jót tesz, és befolyásolja a döntésem.

Elismerte, hogy az EHF-döntése, miszerint a Bajnokok Ligája négyes döntőjét szeptember elején rendeznék meg, nagyon furcsa helyzetet idézne elő.

„Azok a lányok, akikkel egész szezonban együtt játszottunk, de esetleg elhagyják a klubot ezen a nyáron, nem játszanak a Final Fouron. Nagyon paradoxnak tűnik az egész, így eléggé megosztott vagyok a témában.”

Nem titkolta, hogy aggódik a sportág pénzügyi helyzete miatt, hiszen a válságot követően nem tudni, mit hoz a holnap.

„A különféle szponzoroknak pénzügyi nehézségeik lehetnek, és döntéseket kell hozniuk. Ebben az esetben nyilvánvalóan a szabadidőre költött pénz lesz az első olyan, amit visszafognak, ez természetesen aggodalomra adhat okot.”

