Tíz éve meghalt barátjának ajánlotta élete első győzelmét

Moto2-ben a japán Nagasima Tecuta, míg Moto3-ban a spanyol Albert Arenas győzött a gyorsaságimotoros-világbajnokság katari szezonnyitó futamán.

Nagasima a győzelmet egykori barátjának, a 2010-ben elhunyt Tomizava Sojának ajánlotta. Tomizava 2010-ben szintén nyert Katarban, ő szerezte a Moto2-es kategória első futamgyőzelmét, majd ugyanabban az évben a San Marinó-i Nagydíjon vesztette életet – 19 évesen.

What a way to pay tribute to the late Shoya Tomizawa ❤️

10 years since his famous victory and @tetsuta45 delivers Japan a #Moto2 winner again! 🇯🇵#Moto2 | #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/vzwSMJ3Z5s

— MotoGP™ (@MotoGP) March 8, 2020